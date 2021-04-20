Представители Андрея Данилко рассказали всю правду о его заболеваниях

В самый разгар весны Юрий Никитин напугал публику неожиданным заявлением о здоровье Андрея Данилко.

Во время интервью в программе «Зірковий шлях» Юрий Никитин рассказал о борьбе Андрея Данилко с депрессией, а также обмолвился и о его состоянии здоровья.

Юрий признался, что сейчас за здоровье Данилко борется большая группа лучших специалистов - не только украинских, но и иностранных медиков. При этом продюсер не озвучил подробностей.

И это была самая большая ошибка Никитина, ведь журналисты уже успели приписать легендарному артисту уйму неизлечимых диагнозов. Особенно постарались журналисты из России.

Верка Сердючка с мамой / instagram.com/v_serduchka

Чтобы успокоить миллионы поклонников 47-летнего Данилко, менеджмент певца поспешил успокоить аудиторию и поделиться деталями состояния его здоровья.

Менеджеры Андрея утверждают, что с ним все в порядке, а слухи преувеличены. Об этом они написали на официальных страницах артиста в соцсетях.

Друзья, вы что, с ума сошли? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное - норм, - сообщили представители Андрея Данилко.

Представители Андрея Данилко рассказала всю правду о его заболеваниях / instagram.com/v_serduchka

Напомним,