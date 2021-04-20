Представители Андрея Данилко рассказали всю правду о его заболеваниях
В самый разгар весны Юрий Никитин напугал публику неожиданным заявлением о здоровье Андрея Данилко.
Юрий признался, что сейчас за здоровье Данилко борется большая группа лучших специалистов - не только украинских, но и иностранных медиков. При этом продюсер не озвучил подробностей.
И это была самая большая ошибка Никитина, ведь журналисты уже успели приписать легендарному артисту уйму неизлечимых диагнозов. Особенно постарались журналисты из России.
Менеджеры Андрея утверждают, что с ним все в порядке, а слухи преувеличены. Об этом они написали на официальных страницах артиста в соцсетях.
Друзья, вы что, с ума сошли? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное - норм, - сообщили представители Андрея Данилко.