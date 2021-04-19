Звезда сериала "Тайная любовь" Дана Абызова рассекретила пол своего будущего малыша
Актриса Дана Абызова готовится впервые стать мамой.
Все это время Дана не рассекречивала пол своего будущего малыша. Однако опубликовав в Инстаграм-сториз анкету, где был смайлом зарисован пол ребенка, внимательные подписчики увидели, что это мальчик.
Абызова решила признаться, что действительно они с Алексеем ожидают рождения сыночка. Также Дана рассказала, что врачи ставили ей диагноз бесплодие. О чем подробнее звезда пообещала поделиться с публикой позже.
Врачи говорили, что я не смогу забеременеть. Но этот год был, как шахматная партия, в ходе которой вся моя жизнь изменилась. И вот....
Отметим, что Алексей Морозов станет отцом во второй раз. У актера подрастает сын от первого брака. Для Даны малыш станет первенцем.
Напомним,