Опер по вызову 5 сезон: ТОП-5 фактов про актрису Марию Пашкурову-Петренко

На телеканале 2+2 продолжают выходить премьерные серии пятого сезона детектива «Опер по вызову» про расследования секретного Департамента криминальной разведки, агенты которого работают под прикрытием.

Главную женскую роль в сериале «Опер по вызову-5» – тюремного надзирателя Анну Коган – в новом сезоне сыграла актриса Мария Пашкурова-Петренко. TV.UA собрал главные факты про украинскую актрису.

1. Мария уже 16 лет служит в днепровском театре «Верим!». Более того, в театре она не только одна из ведущих актрис, но и главный художник.

2. Дебют Марии в большом кино состоялся год назад, но сразу в двух громких проектах: драме Романа Балаяна «Мы есть, мы рядом», международная премьера которого состоялась в рамках Варшавского кинофестиваля, а также в сериале «Доброволец» Ахтема Сеитаблаева.

3. Актриса замужем за режиссером Владимиром Петренко. У пары есть дочь Полина.

Мы познакомились в театре. Но мужем и женой стали значительно позже, вначале для меня Владимир Петренко был просто учителем, мастером и режиссером. Но, видимо, провидение решило за меня, и сейчас представить себе другого мужчину на месте моего мужа я просто не могу (улыбается).

4. Роль Анны Коган в сериале «Опер по вызову» стала для Марии настоящим вызовом.

Скажу честно, в родном театре меня используют немного в другом амплуа. В основном дают роли лирических героинь. Поэтому я удивилась, когда мне предложили сыграть Анну Коган. По природе я более эмоциональная, более чувствительная, даже, можно сказать, страстная натура. Анна же совсем другая – уравновешенная, решительная, строгая, эмоционально очень сдержанная, порой где-то бескомпромиссная. Поэтому в работе над ролью мне было что преодолевать, с чем бороться и чему, можно сказать, учиться.

5. Актриса признается, что лучший отдых для нее – вместе с семьей.

Я люблю путешествовать, люблю смотреть интересное кино, хорошие спектакли, читать хорошие книги, люблю ходить с мужем и дочкой в бассейн, играть семьей в настольные игры, читать дочке длинные детские романы, люблю наводить уют и порядок в своей квартире. Это всё меня очень наполняет. Но на самом деле, для себя мне нужно не так много, как кажется – вкусный кофе на овсяном молоке, хорошая книга, и, если получится, семи-восьмичасовой сон. Всё остальное, к счастью, мне удается добирать для себя на любимой работе.

Напомним,