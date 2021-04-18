Опер по вызову 5 сезон: ТОП-5 фактов про актрису Марию Пашкурову-Петренко

Эксклюзив 18 апреля 2021 22:53 Юлия Туренко
Опер по вызову 5 сезон: ТОП-5 фактов про актрису Марию Пашкурову-Петренко
ТОП-5 фактов про актрису Марию Пашкурову-Петренко
пресс-служба

На телеканале 2+2 продолжают выходить премьерные серии пятого сезона детектива «Опер по вызову» про расследования секретного Департамента криминальной разведки, агенты которого работают под прикрытием.

Читайте такжеЗатерянный мир: ТОП-5 самых экстремальных вакансий мира
Главную женскую роль в сериале «Опер по вызову-5» – тюремного надзирателя Анну Коган – в новом сезоне сыграла актриса Мария Пашкурова-Петренко. TV.UA собрал главные факты про украинскую актрису.

1. Мария уже 16 лет служит в днепровском театре «Верим!». Более того, в театре она не только одна из ведущих актрис, но и главный художник.

2. Дебют Марии в большом кино состоялся год назад, но сразу в двух громких проектах: драме Романа Балаяна «Мы есть, мы рядом», международная премьера которого состоялась в рамках Варшавского кинофестиваля, а также в сериале «Доброволец» Ахтема Сеитаблаева.

3. Актриса замужем за режиссером Владимиром Петренко. У пары есть дочь Полина.

Мы познакомились в театре. Но мужем и женой стали значительно позже, вначале для меня Владимир Петренко был просто учителем, мастером и режиссером. Но, видимо, провидение решило за меня, и сейчас представить себе другого мужчину на месте моего мужа я просто не могу (улыбается).

4. Роль Анны Коган в сериале «Опер по вызову» стала для Марии настоящим вызовом.

Скажу честно, в родном театре меня используют немного в другом амплуа. В основном дают роли лирических героинь. Поэтому я удивилась, когда мне предложили сыграть Анну Коган. По природе я более эмоциональная, более чувствительная, даже, можно сказать, страстная натура. Анна же совсем другая – уравновешенная, решительная, строгая, эмоционально очень сдержанная, порой где-то бескомпромиссная. Поэтому в работе над ролью мне было что преодолевать, с чем бороться и чему, можно сказать, учиться.

5. Актриса признается, что лучший отдых для нее – вместе с семьей.

Я люблю путешествовать, люблю смотреть интересное кино, хорошие спектакли, читать хорошие книги, люблю ходить с мужем и дочкой в бассейн, играть семьей в настольные игры, читать дочке длинные детские романы, люблю наводить уют и порядок в своей квартире. Это всё меня очень наполняет. Но на самом деле, для себя мне нужно не так много, как кажется – вкусный кофе на овсяном молоке, хорошая книга, и, если получится, семи-восьмичасовой сон. Всё остальное, к счастью, мне удается добирать для себя на любимой работе.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд 2+2 новости эксклюзив Опер по вызову Опер по вызову-5 Опер по вызову 5 сезон Мария Пашкурова-Петренко

Материалы по теме

Затерянный мир: ТОП-5 самых экстремальных вакансий мира
Новости

Затерянный мир: ТОП-5 самых экстремальных вакансий мираЭксклюзив
Сексуальная Бейонсе засветила свои прелести в новой фотосессии
Новости

Сексуальная Бейонсе засветила свои прелести в новой фотосессии
Чужие грехи: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 20.04.2021)
Сериалы

Чужие грехи: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 20.04.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 24 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 24 выпуск

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021

МАСКА: кто победил в шоу 10.04.2021
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 5 серию
Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)

Без тебя: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 12.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK