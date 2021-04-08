Опер по вызову-5: атака ос на съемках сериала и другие форс-мажоры

Опер по вызову-5: атака ос на съемках сериала и другие форс-мажоры

12 апреля на канале 2+2 стартует пятый сезон детектива «Опер по вызову» о расследованиях Департамента криминальной разведки, агенты которого работают под прикрытием.

В новых 24 эпизодах будет немало экшен-сцен, драматических эпизодов, масштабных перестрелок и драк. Не менее жарко было и на съемках сериала «Опер по вызову» , рассказывает съемочная группа проекта.

Мария Пашкурова-Петренко, которая присоединилась к актерскому составу в пятом сезоне, вспомнила эпизод, который из-за форс-мажора пришлось снимать дважды.

Целую смену мы работали в поселке под Киевом. Последнюю сцену приехали снимать ближе к ночи. Нам нужен был лес, а крайние дома очень удачно расположились возле него. Там и решено было остановиться. Пока устанавливали свет и репетировали, не заметили, что к нам вышли недовольные жители поселка с настоящим оружием в руках и настоятельно «попросили» покинуть территорию. Съемочная группа – люди культурные, долго нас уговаривать не пришлось. Собрались и уехали.

Опер по вызову-5 / пресс-служба

Чтобы доснять сцену, команда сразу отправилась на поиски новой локации, подходящее место для съемок нашли прямо в лесу.

Мы отъехали недалеко, пригнали старвагены, стали устанавливать свет. Актеры с режиссером пошли репетировать сцену – ту, где я сижу на земле, привязанная к дереву, и готовлюсь к смерти (по сценарию мою героиню украли и собираются убить).

Семки сериала "Опер по вызову-5" / пресс-служба

Актеры репетировали в темноте, просто на земле, практически возле первого попавшегося дерева. Но подготовку к сцене неожиданно прервали панические крики ребят из съемочной группы.

Начинается какая-то суета, беготня. У меня в голове крутится единственная мысль: неугомонные граждане, которые выдворили нас из коттеджного городка, догнали и, видимо, применяют силу. Вся жизнь пронеслась перед глазами. Куда бежать, что делать?! Режиссер кричит в сторону придорожной суеты: «Что происходит?». Оказалось, художники по свету, устанавливая аппаратуру в кромешной темноте, задели осиное гнездо.

Опер по вызову-5 / пресс-служба

Чтобы спастись от роя ос, группе пришлось быстро собрать технику и уехать с локации. К счастью, никто серьезно не пострадал, а съемку сцены перенесли на другой день.

Первые две серии пятого сезона остросюжетного сериала «Опер по вызову» зрители увидят уже в понедельник, 12 апреля, на канале 2+2.