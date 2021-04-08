ТОП-3 остросюжетных сериала от актера Артема Мартынишина

Эксклюзив 8 апреля 2021 22:25 Юлия Туренко
ТОП-3 остросюжетных сериала от актера Артема Мартынишина
ТОП-3 остросюжетных сериала от актера Артема Мартынишина
пресс-служба

Что посмотреть – подборка сериалов, стоящих вашего внимания. Сериалы, которые стоит посмотреть.

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Своим списком любимых остросюжетных сериалов, которые стоит посмотреть каждому, делится украинский актер театра и кино Артем Мартынишин.

«Игра престолов» (2011 – 2019)

На вымышленном континенте Вестеросе семь благородных кланов ведут ожесточенную и непримиримую войну за верховную власть. В кровавую битву за Железный Трон вступают короли и королевы, благородные люди и лжецы, рыцари и предатели…Чтобы получить корону они готовы на все: предательство, измены, убийства и тайные заговоры. И единственное, чего они боятся, – зимы, ведь в этом мире она может продолжаться целую жизнь.

Жанр: фэнтези, драма

В главных ролях: Николай Костер–Валдау, Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Кит Харингтон, Эмилия Кларк, Мейзи Уильямс, Софи Тернер, Иэн Глен, Альфи Аллен и другие.

Количество сезонов: 8

«Побег из тюрьмы» (2005 – 2017)

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События разворачиваются вокруг двух братьев – Линкольна Барроуза и Майкла Скофилда. Первый приговорен к смертной казни за преступление, которого не совершал. И единственный шанс на спасение – младший брат, который решается на фиктивное ограбление банка и попадет в тюрьму «Фокс Ривер», где Линкольн дожидается исполнения приговора. Майкл сделает все, чтобы вытащить брата из тюрьмы.

Жанр: драма, боевик

В главных ролях: Вентворт Миллер, Доминик Перселл, Амори Ноласко, Роберт Неппер и другие.

Количество сезонов: 5

«Опер по вызову» (2018 – 2021)

В центре истории – секретный Департамент криминальной разведки, агенты которого расследуют сверхсложные и запутанные дела, используя мастерство шантажа, манипуляции и перевоплощений. Начальник с позывным «Дед», знаток оружия Роман Неделин, хакер Славик и незаменимый, дерзкий опер Артем Трофимов – непобедимая четверка, которой сложно противостоять на тропе борьбы с преступностью.

Жанр: детектив

В главных ролях: Павел Вишняков, Артем Мартынишин, Александр Пожарский, Александр Игнатуша, Мария Пашкурова-Петренко.

Количество сезонов: 5.

Премьера пятого сезона «Опера по вызову» состоится 12 апреля на канале 2+2. Зрителей ждет 24 эпизода.

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