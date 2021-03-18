ТОП-3 фильма из классики кинематографа от актера "Папа рулит" Владимира Борисова
Что посмотреть на выходных? Если вы задаетесь таким вопросом - наша подборка станет для вас находкой. ТОП интересных фильмов от актера Владимира Борисова.
«Побег из Шоушенка»
Эта кинолента заслуженно входит в большинство списков культовых фильмов и не зря. Драма режиссера Фрэнка Дарабонта снята по повести Стивена Кинга. Она рассказывает историю Энди Дюфрейна, когда-то вице-президента банка, который был приговорен к двум пожизненным срокам и попал в одну из самых страшных тюрем Новой Англии.
«Храброе сердце»
«Зеленая миля»
Ещё один фильм по роману Стивена Кинга. Название «Зелёная миля» получил за цвет коридора, по которому осуждённых ведут на смертную казнь. Это история о блоке смертников тюрьмы «Холодная гора», куда попадает невиновный в убийстве двух девочек Джон Коффи.
Если я буду продолжать, то получится список из десятков актеров, режиссеров и сотен фильмов. Все они разные и хороши по-своему. Приятного просмотра!