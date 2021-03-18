ТОП-3 фильма из классики кинематографа от актера "Папа рулит" Владимира Борисова

Эксклюзив 18 марта 2021 23:00 Юлия Туренко
ТОП-3 фильма из классики кинематографа от актера
ТОП-3 фильма из классики кинематографа от актера "Папа рулит" Владимира Борисова
instagram.com/vladimir_borisoff

Что посмотреть на выходных? Если вы задаетесь таким вопросом - наша подборка станет для вас находкой. ТОП интересных фильмов от актера Владимира Борисова.

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15 марта на телеканале ТЕТ стартовал 3 сезон комедийного сериала «Папа рулит», который рассказывает зрителю историю семьи Мельник, где мама (Екатерина Варченко) решила заняться карьерой и домашние обязанности переложить на своего мужа (Александр Станкевич). Юморист и актёр сериала Владимир Борисов, поделился списком своих любимых фильмов, которые должен посмотреть каждый.

«Побег из Шоушенка»

Эта кинолента заслуженно входит в большинство списков культовых фильмов и не зря. Драма режиссера Фрэнка Дарабонта снята по повести Стивена Кинга. Она рассказывает историю Энди Дюфрейна, когда-то вице-президента банка, который был приговорен к двум пожизненным срокам и попал в одну из самых страшных тюрем Новой Англии.

«Храброе сердце»

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Как актер для меня отдельно стоит Мел Гибсон. Сюжет «Храброго сердца» построен вокруг борьбы  Шотландии за независимость против английского господства, и роли рыцаря Уильяма Уолласа в этом противостоянии. Мне нравятся и другие фильмы с Мелом Гибсоном, такие как «Патриот», «Чего хотят женщины», а также не могу обойти стороной его режиссёрские работы «Апокалипсис» и «Страсти Христовы».

«Зеленая миля»

Ещё один фильм по роману Стивена Кинга. Название «Зелёная миля» получил за цвет коридора, по которому осуждённых ведут на смертную казнь. Это история о блоке смертников тюрьмы «Холодная гора», куда попадает невиновный в убийстве двух девочек Джон Коффи.

Если я буду продолжать, то получится список из десятков актеров, режиссеров и сотен фильмов. Все они разные и хороши по-своему. Приятного просмотра!

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