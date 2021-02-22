ТОП-5 любимых комедийных фильмов от ведущего Жени Таллера
Классные комедии для хорошего настроения - подборка в нашем материале. Женя Таллер поделился своим ТОП комедийных фильмов.
Женя поделился с читателями сайта TV.UA списком своих любимых фильмов, которые заставят любого посмеяться от души.
Маска
Один из моих любимых фильмов. Это история банковского сотрудника, который благодаря необычной маске превращается в супергероя и готов ради возлюбленной побороться с мафией. Особенно поражают классные мультипликационные вставки (а это 1994 год, на минуточку), непревзойденная игра Джима Керри.
Телохранитель киллера
Комедийный экшен с Райаном Рейнольдсом, Сэмюэл Л. Джексоном, Сальмой Хайек и Гэри Олдменом. Веселая, острая, динамичная кинолента, с оригинальным сюжетом и, конечно же, идеальным актерским составом. Смотрится на одном дыхании.
Мальчишник в Вегасе
Отель «Гранд Будапешт»
Найти кино, похожее на работы Уэса Андерсона, невозможно. Неповторимый фильм по стилистике, запоминается, прежде всего, яркими декорациями, образами героев, операторской работой. Много сказать сложно, лучше самим насладиться этим шедевром.
Стажер
Душевный фильм, который подходит для семейного просмотра. В нем немереное количество комичных ситуаций, которые случались с многими в реальной жизни. Приятный бонус – небанальный сюжет. Он повествует о пенсионере, который не желает сидеть дома ничего не делая, и решает попытать удачу в большой фирме по продаже одежды, придя на вакансию стажера.