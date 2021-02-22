ТОП-5 любимых комедийных фильмов от ведущего Жени Таллера

Эксклюзив 22 февраля 2021 18:45 Юлия Крутиева
ТОП-5 любимых комедийных фильмов от ведущего Жени Таллера
Ведущий и блогер Женя Таллер
instagram.com/tallertv

Классные комедии для хорошего настроения - подборка в нашем материале. Женя Таллер поделился своим ТОП комедийных фильмов.

Читайте такжеТОП-5 комедий для хорошего настроения от актрисы Екатерины Варченко
15 февраля в 17:15 на телеканале ТЕТ состоялась премьера звездно-несерьезно-гламурно-антипафосного шоу «Зірки, чутки та Галлівуд», ведущими которого стали популярные инфлюенсеры Настя Елисеева и Женя Таллер

Женя поделился с читателями сайта TV.UA списком своих любимых фильмов, которые заставят любого посмеяться от души.

Маска

Один из моих любимых фильмов. Это история банковского сотрудника, который благодаря необычной маске превращается в супергероя и готов ради возлюбленной побороться с мафией. Особенно поражают классные мультипликационные вставки (а это 1994 год, на минуточку), непревзойденная игра Джима Керри.

Телохранитель киллера

Комедийный экшен с Райаном Рейнольдсом, Сэмюэл Л. Джексоном, Сальмой Хайек и Гэри Олдменом. Веселая, острая, динамичная кинолента, с оригинальным сюжетом и, конечно же, идеальным актерским составом. Смотрится на одном дыхании.

Мальчишник в Вегасе

Читайте такжеЧто посмотреть: ТОП фильмов и сериалов от актера Александра Божко
Комедия, которая поднимет настроение в любой ситуации, является ещё и обладателем премии «Золотой Глобус» в номинации – лучший фильм (комедия или мюзикл). По сюжету, четыре друга так отлично провели мальчишник, что на утро после праздничных приключений ничего не помнят, а жених и вовсе пропал. Всю череду событий и комичных ситуаций не перечислишь, так что здесь просто нужно смотреть. Как говорится, всё, что происходит в Вегасе – остается в Вегасе.

Отель «Гранд Будапешт»

Найти кино, похожее на работы Уэса Андерсона, невозможно. Неповторимый фильм по стилистике, запоминается, прежде всего, яркими декорациями, образами героев, операторской работой. Много сказать сложно, лучше самим насладиться этим шедевром.

Стажер

Душевный фильм, который подходит для семейного просмотра. В нем немереное количество комичных ситуаций, которые случались с многими в реальной жизни. Приятный бонус – небанальный сюжет. Он повествует о пенсионере, который не желает сидеть дома ничего не делая, и решает попытать удачу в большой фирме по продаже одежды, придя на вакансию стажера.

Облако тегов

ТЕТ фильм что посмотреть на ТВ в выходные эксклюзив что посмотреть Полезные советы комедии Женя Таллер Зірки чутки та Галлівуд Зірки чутки & Hallywood

Материалы по теме

Звезда ситкома "Папа рулит" Фрося Мельник: Хочу попробовать себя в больших спектаклях
Новости

Звезда ситкома "Папа рулит" Фрося Мельник: Хочу попробовать себя в больших спектаклях
Фантастический триллер с Хью Джекманом Воспоминание получил тизер и дату выхода
События

Фантастический триллер с Хью Джекманом Воспоминание получил тизер и дату выхода
Однажды под Полтавой-12: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 25.02.2021)
Сериалы

Однажды под Полтавой-12: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 25.02.2021)
Нарисуй мне маму: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 21.02.2021)
Сериалы

Нарисуй мне маму: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 21.02.2021)

Популярное на сайте

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Козы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Козы
21 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

21 февраля: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать

Популярное видео

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2021)

МАСКА: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK