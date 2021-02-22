ТОП-5 любимых комедийных фильмов от ведущего Жени Таллера

Классные комедии для хорошего настроения - подборка в нашем материале. Женя Таллер поделился своим ТОП комедийных фильмов.

15 февраля в 17:15 на телеканале ТЕТ состоялась премьера звездно-несерьезно-гламурно-антипафосного шоу «Зірки, чутки та Галлівуд» , ведущими которого стали популярные инфлюенсеры Настя Елисеева и Женя Таллер

Женя поделился с читателями сайта TV.UA списком своих любимых фильмов, которые заставят любого посмеяться от души.

Маска

Один из моих любимых фильмов. Это история банковского сотрудника, который благодаря необычной маске превращается в супергероя и готов ради возлюбленной побороться с мафией. Особенно поражают классные мультипликационные вставки (а это 1994 год, на минуточку), непревзойденная игра Джима Керри.

Телохранитель киллера

Комедийный экшен с Райаном Рейнольдсом, Сэмюэл Л. Джексоном, Сальмой Хайек и Гэри Олдменом. Веселая, острая, динамичная кинолента, с оригинальным сюжетом и, конечно же, идеальным актерским составом. Смотрится на одном дыхании.

Мальчишник в Вегасе

Комедия, которая поднимет настроение в любой ситуации, является ещё и обладателем премии «Золотой Глобус» в номинации – лучший фильм (комедия или мюзикл). По сюжету, четыре друга так отлично провели мальчишник, что на утро после праздничных приключений ничего не помнят, а жених и вовсе пропал. Всю череду событий и комичных ситуаций не перечислишь, так что здесь просто нужно смотреть. Как говорится, всё, что происходит в Вегасе – остается в Вегасе.

Отель «Гранд Будапешт»

Найти кино, похожее на работы Уэса Андерсона, невозможно. Неповторимый фильм по стилистике, запоминается, прежде всего, яркими декорациями, образами героев, операторской работой. Много сказать сложно, лучше самим насладиться этим шедевром.

Стажер

Душевный фильм, который подходит для семейного просмотра. В нем немереное количество комичных ситуаций, которые случались с многими в реальной жизни. Приятный бонус – небанальный сюжет. Он повествует о пенсионере, который не желает сидеть дома ничего не делая, и решает попытать удачу в большой фирме по продаже одежды, придя на вакансию стажера.