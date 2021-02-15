Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 1 выпуск от 15.02.2021

15 февраля 2021 18:13 Александр Кива
Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 1 выпуск от 15.02.2021
Зірки, чутки & Hallywood: смотреть онлайн 1 выпуск от 15.02.2021
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Смотрите онлайн 1 выпуск шоу Зірки, чутки & Hallywood (канал ТЕТ) на нашем сайте tv.ua

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 Встречай звездно-несерьезно-гламурно-антипафосное шоу, которого так не хватало шоу-бизнесу — «Зірки, чутки & Hallywood»! Женя Таллер и Настя Елисеева — популярные Instagram-блоггеры, которые готовят для тебя крутые звездные хит-парады. Усы Павла Зиброва, поросенок Майли Сайрус, звезда Верки Сердючки — только эти двое знают, в каких хит-парадах окажутся эти и другие звездные атрибуты.

В 1 выпуске от 15.02.2021 студию шоу «Зірки, чутки & Hallywood» посетил телеведущий и шоумен Владимир Остапчук. Женя Таллер предложил поиграть в игру, в которой он будет задавать гостю вопросы о нем, а он должен верно на них ответить, иначе Владимир должен написать шуточные (или не очень) сообщения кому-то из своих звездных друзей. Так хорошо ли Остапчук знает самого себя – смотрите.

1 выпуск Зірки, чутки & Hallywood от 15.02.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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