Популярные инстаблогеры стали ведущими канала ТЕТ
Настя Елисеева и Женя Таллер стали новыми ведущими канала ТЕТ.
Они — звездные фаны с амбициями, которые настолько хорошо знают знаменитостей, что не боятся их троллить. Настя — жертва трендов, а Женя — самый опасный охотник за смешным контентом. Ведущие оба из Первомайска, с юности играли в КВН, а в Киеве учредили антипремию «Золотой батон» за сомнительные достижения в шоу-бизнесе, по подобию американской «Золотой малины».
И ещё немного о новых ведущих:
Настя Елисеева — инстаблогер, актриса, закончила Киевский национальный университет культуры и искусств. Популярна в социальных сетях своими юмористическими видео о жизни и приключениях Елисюши.
Женя Таллер — ведущий, инстаблогер, главный герой роликов о типичной маме Людке, а также CEO самого крупного в Украине агентства по работе с блогерами.