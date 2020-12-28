Популярные инстаблогеры стали ведущими канала ТЕТ

28 декабря 2021 11:55 Александр Кива
Популярные инстаблогеры стали ведущими канала ТЕТ
Настя Елисеева и Женя Таллер — новые ведущие на ТЕТ
пресс-служба

Настя Елисеева и Женя Таллер стали новыми ведущими канала ТЕТ.

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Уже в новом сезоне на телеканале ТЕТ выйдет шоу «Зірки, чутки та Галлівуд» с яркими ведущими. Женя и Настя — новички на ТВ, и их творческий тандем уже готов покорять зрителя искромётными и злободневными шутками. Женя и Настя юмористы со стажем, популярные блогеры в Instagram, чьи ролики набирают по 300 тысяч просмотров. 

Они — звездные фаны с амбициями, которые настолько хорошо знают знаменитостей, что не боятся их троллить. Настя — жертва трендов, а Женя — самый опасный охотник за смешным контентом. Ведущие оба из Первомайска, с юности играли в КВН, а в Киеве учредили антипремию «Золотой батон» за сомнительные достижения в шоу-бизнесе, по подобию американской «Золотой малины».

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В шоу «Зірки, чутки та Галлівуд», аналогов которого ещё нет на украинском телевидении, они будут смеяться над факапами, самыми дорогими и бесполезными приобретениями, удивительными выходками звёзд. Посмотрев шоу, зритель узнает о самых ужасных подарках фанатов, странных райдерах и прайсах за корпоратив, как звезд отечественного, так и мирового шоу-бизнеса. Это шоу про тех, кому звёздная болезнь снесла крышу. 

И ещё немного о новых ведущих:

Настя Елисеева — инстаблогер, актриса, закончила Киевский национальный университет культуры и искусств. Популярна в социальных сетях своими юмористическими видео о жизни и приключениях Елисюши.

Женя Таллер — ведущий, инстаблогер, главный герой роликов о типичной маме Людке, а также CEO самого крупного в Украине агентства по работе с блогерами.

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ТЕТ Настя Елисеева Женя Таллер Зірки Зірки чутки та Галлівуд

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