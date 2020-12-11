Жаркие страны, дикие приключения и сила дружбы – неделя мультфильмов на ТЕТ
Что посмотреть на телеканале ТЕТ на следующей недели с 14 декабря по 18 декабря.
В понедельник и вторник в 21:15 – «Рио» 1-2
Нелегальное пересечение границы, разборки с мафией и встреча с любовью своей жизни – выглядит, как сюжет захватывающего боевика, или мультфильма «Рио»! Да, и кто-то еще говорит, что мультфильмы – это только для детей.
В первой части попугай Блу живет спокойной жизнью со своей хозяйкой Линдой в Миннесоте. Пока у них на пороге не появляется орнитолог Тулио с новостью о том, что Блу – последний самец ара. Поэтому ему срочно нужно спариться с последней самкой его рода Жемчужинкой, чтобы их вид не исчез, но для этого придется лететь аж в Рио-де-Жанейро. Ни Блу, ни Линда, от новости не в восторге, но на авантюру соглашаются.
Среда-пятница в 21:15 – «История игрушек» 1-3
Кто не плакал во время просмотра «Титаника» и «Хатико», того точно растрогала «История игрушек». Главный герой – ковбой Вуди, любимец мальчика Энди. Когда ему покупают новую игрушку, астронавта База, главный персонаж истории может стать ненужным. А его такое положение дел не устраивает...
И в пятницу в 21:15 – большое бегство! Так, в третьей части игрушки наконец взяли судьбу в свои руки, когда поняли, что Энди, который собирает вещи в колледж, играть с ними не планирует. Вся компания попадает в детский сад, где их встречает медведь Лотсо. Этот плюшевый проходимец только на первый взгляд так хорош...
С 14 декабря смотри по будням в 21:15 на ТЕТ мультфильмы, которым веришь даже больше, чем кино.