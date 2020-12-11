Жаркие страны, дикие приключения и сила дружбы – неделя мультфильмов на ТЕТ

Что посмотреть на телеканале ТЕТ на следующей недели с 14 декабря по 18 декабря.

С 14 по 18 декабря в 21:15 включайте всей семьей ТЕТ и смотрите истории о заграничных поездках, поиск собственного предназначения и коварных плюшевых медведях.

В понедельник и вторник в 21:15 – «Рио» 1-2

Нелегальное пересечение границы, разборки с мафией и встреча с любовью своей жизни – выглядит, как сюжет захватывающего боевика, или мультфильма «Рио»! Да, и кто-то еще говорит, что мультфильмы – это только для детей.

В первой части попугай Блу живет спокойной жизнью со своей хозяйкой Линдой в Миннесоте. Пока у них на пороге не появляется орнитолог Тулио с новостью о том, что Блу – последний самец ара. Поэтому ему срочно нужно спариться с последней самкой его рода Жемчужинкой, чтобы их вид не исчез, но для этого придется лететь аж в Рио-де-Жанейро. Ни Блу, ни Линда, от новости не в восторге, но на авантюру соглашаются.

Продолжение истории смотри на следующий день, во вторник в 21:15. Блу и Жемчужинка живут в Рио вместе с тремя детьми, когда узнают, что они не единственные голубые ара. Под давлением жены и детей Блу соглашается на долгое путешествие в Амазонию. Впереди его ждет самое страшное – знакомство с тестем.

Среда-пятница в 21:15 – «История игрушек» 1-3

Кто не плакал во время просмотра «Титаника» и «Хатико», того точно растрогала «История игрушек». Главный герой – ковбой Вуди, любимец мальчика Энди. Когда ему покупают новую игрушку, астронавта База, главный персонаж истории может стать ненужным. А его такое положение дел не устраивает...

Но уже во второй части, в четверг, Вуди и Базз объединятся против общего врага – помешанного коллекционера игрушек. Конечно, если в тебе роста всего 30 сантиметров, битва кажется заранее проигранной, но рано опускать руки – игрушки нанесут достойный удар!

И в пятницу в 21:15 – большое бегство! Так, в третьей части игрушки наконец взяли судьбу в свои руки, когда поняли, что Энди, который собирает вещи в колледж, играть с ними не планирует. Вся компания попадает в детский сад, где их встречает медведь Лотсо. Этот плюшевый проходимец только на первый взгляд так хорош...

С 14 декабря смотри по будням в 21:15 на ТЕТ мультфильмы, которым веришь даже больше, чем кино.