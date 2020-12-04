Селфи – комедия о взаимосвязи реальной жизни и цифровой реальности

4 декабря 2020 18:10 Юлия Крутиева
Селфи – комедия о взаимосвязи реальной жизни и цифровой реальности
Селфи – комедия о взаимосвязи реальной жизни и цифровой реальности
пресс-служба

С 10 декабря в кинотеатрах Украины будет показываться французская комедия, сатира в которой нацелена на такое явление современного мира, как социальные сети.

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Легкий камерный фильм, состоящий из нескольких эпизодов, снятых разными режиссерами, объединен общей идеей влияния цифровых технологий на нашу повседневность.

Демонстрируя вторжение соцсетей в семейные, рабочие или любовные отношения, «Селфи» рассказывает комические и дикие истории про цифровую зависимость современных людей.

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В фильме обширный актерский состав, в котором можно выделить таких французских звезд как Бланш Гардин и Максенс Туаль. Они играют родителей неизлечимо больного ребенка, которые из дня в день снимают жизнь маленького сына и выкладывают в Сеть, чтобы получить как можно больше "просмотров". Цинизм это или наивная простота – решать зрителям.

Несмотря на схожесть вопросов, который поднимает фильм, с темами известного сериала “Черное зеркало”, фильм очень человечный и его герои – обычные люди, порой более слабые, чем сила давления цифровых технологий.

Посмотреть комедийный фильм "Селфи" в кино можно с 10 декабря.

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