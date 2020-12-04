Селфи – комедия о взаимосвязи реальной жизни и цифровой реальности
С 10 декабря в кинотеатрах Украины будет показываться французская комедия, сатира в которой нацелена на такое явление современного мира, как социальные сети.
Демонстрируя вторжение соцсетей в семейные, рабочие или любовные отношения, «Селфи» рассказывает комические и дикие истории про цифровую зависимость современных людей.
Несмотря на схожесть вопросов, который поднимает фильм, с темами известного сериала “Черное зеркало”, фильм очень человечный и его герои – обычные люди, порой более слабые, чем сила давления цифровых технологий.
Посмотреть комедийный фильм "Селфи" в кино можно с 10 декабря.