Затерянный мир: сколько зарабатывают актеры невысокого роста

Эксклюзив 4 декабря 2020 17:45 Юлия Крутиева
Затерянный мир: сколько зарабатывают актеры невысокого роста

Десятки кинозвезд невысокого роста сделали невероятную карьеру в Голливуде.

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Кому удалось стать самым узнаваемым актером современности благодаря своей уникальной внешности – в сюжете программы «Затерянный мир» на телеканале 2+2.

Самый известный актер невысокого роста – американец Питер Динклэйд, который сыграл Тириона Ланнистера в сериале «Игра престолов». Эта роль принесла ему сразу две престижные кинопремии – «Эмми» и «Золотой Глобус».

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Кроме того, во время съемок Динклэйд получал самый большой гонорар среди актеров сериала «Игра престолов», а именно – полмиллиона долларов за одну серию. К примеру, актрисы Мэйси Уильямс и Софи Тернер получали в три раза меньше – 150 тысяч. А в последнем сезоне гонорар актера вообще вырос в 4 раза – почти два миллиона долларов! Именно столько и стоит сегодня талант, помноженный на нестандартную внешность.

Еще больше удивительных историй про человечество, а также неизвестные ранее факты о мире и природе – в информационно-развлекательном проекте «Затерянный мир» на телеканале 2+2.

Напомним,

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