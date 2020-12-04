Ангел Victoria’s Secret Роми Стрейд впервые стала мамой: трогательное фото малыша
Нидерландская топ-модель Роми Стрейд поделилась радостной новостью.
Радостной новостью топ-модель поделилась на своей странице в Инстаграм. Она сообщила, что она с мужем Лоренсом ван Лиувеном стали родителями девочки.
В своем блоге 25-летняя ангел Victoria’s Secret опубликовала нежную фотографию с дочкой. На трогательном кадре счастливая мамочка кормит младенца грудью.
Минт ван Лиувен. Чувствую благословение, когда наконец держу тебя в своих объятиях. Мы так тебя любим! - написала в комментариях под фото молодая мама.
Напомним,