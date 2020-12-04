Ангел Victoria’s Secret Роми Стрейд впервые стала мамой: трогательное фото малыша

4 декабря 2020 15:40 Юлия Крутиева
Ангел Victoria’s Secret Роми Стрейд впервые стала мамой: трогательное фото малыша
Ангел Victoria’s Secret Роми Стрейд
instagram.com/romeestrijd

Нидерландская топ-модель Роми Стрейд поделилась радостной новостью.

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В семье Роми Стрейд случилось пополнение. 4 декабря в одном из частных роддомов девушка родила крепкого и здорового первенца.

Радостной новостью топ-модель поделилась на своей странице в Инстаграм. Она сообщила, что она с мужем Лоренсом ван Лиувеном стали родителями девочки.

В своем блоге 25-летняя ангел Victoria’s Secret опубликовала нежную фотографию с дочкой. На трогательном кадре счастливая мамочка кормит младенца грудью.

Ангел Victoria’s Secret Роми Стрейд / instagram.com/romeestrijd
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Также счастливые родители решили не держать в секрете имя дочки. Свою малышку Роми и Лоренс назвали Минт.

Минт ван Лиувен. Чувствую благословение, когда наконец держу тебя в своих объятиях. Мы так тебя любим! - написала в комментариях под фото молодая мама.

Напомним,

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