Le маршрутка-2: Леся Никитюк попала на секретную базу ракетных войск
Ведущая Нового канала Леся Никитюк нашла подземный командный пункт базы ракетных войск.
От увиденного можно было сойти с ума, – рассказывает ведущая. – Там расположен не просто бункер, а большое здание с 12-ти этажный дом, который погружен на глубину 45 метров. Было жутко. Потому что именно здесь, глубоко под землей, в маленькой комнате, где куча железа, есть та самая кнопка, которая могла развязать ядерную войну.
В фильмах показывают, что кнопка запуска ядерных ракет красного цвета, в реальной жизни она оказалась такой же, как и другие кнопки в комнате, – серой.
После распада Советского Союза Украина была третьей в мире ядерной державой, – рассказал лейтенант в отставке, командир дежурных сил межконтинентальных баллистических ракет Владимир. – У нас на ракетах находилось 1875 ядерных зарядов. Одна дивизия могла уничтожить Соединенные Штаты вместе с Англией и Францией.
Как добраться до секретной базы, и всех ли туда пускают – узнаете в субботу в 12:00 в «Le маршрутке» на Новом канале.
Напомним,