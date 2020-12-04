Le маршрутка-2: Леся Никитюк попала на секретную базу ракетных войск

4 декабря 2020 11:55 Юлия Крутиева
Le маршрутка-2: Леся Никитюк попала на секретную базу ракетных войск

Ведущая Нового канала Леся Никитюк нашла подземный командный пункт базы ракетных войск.

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Во время путешествий можно найти такие локации, о которых даже местные не догадываются. Вот и Леся Никитюк, путешествуя на «Le маршрутке» (Новый канал) по Причерноморью, наткнулась на секретную военную базу. Ее существование так тщательно скрывали, что маскировали под склады продовольственных товаров. Однако местные жители догадывались – что-то здесь не чисто. Потому что большие машины, которые ночью под видом картофеля перевозили военную технику и ракеты, невозможно скрыть.

От увиденного можно было сойти с ума, – рассказывает ведущая. – Там расположен не просто бункер, а большое здание с 12-ти этажный дом, который погружен на глубину 45 метров. Было жутко. Потому что именно здесь, глубоко под землей, в маленькой комнате, где куча железа, есть та самая кнопка, которая могла развязать ядерную войну.

В фильмах показывают, что кнопка запуска ядерных ракет красного цвета, в реальной жизни она оказалась такой же, как и другие кнопки в комнате, – серой.

После распада Советского Союза Украина была третьей в мире ядерной державой, – рассказал лейтенант в отставке, командир дежурных сил межконтинентальных баллистических ракет Владимир. – У нас на ракетах находилось 1875 ядерных зарядов. Одна дивизия могла уничтожить Соединенные Штаты вместе с Англией и Францией.

Как добраться до секретной базы, и всех ли туда пускают – узнаете в субботу в 12:00 в «Le маршрутке» на Новом канале.

Напомним,

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