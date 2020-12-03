Дженнифер Лопес отменила свадьбу с баскетболистом: известна причина

Сейчас в личной жизни Дженнифер Лопес полная идиллия.

В 2017 году Дженнифер Лопес встретила на своем пути мужчину, который сумел покорить не только ее сердце, но и внимание ее детей. Им оказался баскетболист Алекс Родригес.

Отношения пары развивались довольно стремительно. Уже через полтора года после первой встречи Алекс сделал Дженнифер предложение. Помолвку пара отметила вместе с детьми и близкими друзьями.

Но вот дойти до венца Лопес и Родригес до сих пор не могут. Более того, пара уже дважды отменяла свадьбу. Об этом певица рассказала в интервью Access Hollywood.

Коррективы в планы влюбленных внесла пандемия коронавируса. Но Лопес и Родригес из-за этого не расстраиваются. Они считают, что спешить нет нужды.

Нам пришлось отменить свадьбу из-за COVID-19. На самом деле, мы сделали это дважды, о чем люди не догадываются. Мы как бы отпустили ситуацию, и теперь я не знаю, каким будет торжество: то мы говорим о камерном варианте, то о масштабном, то еще о каком-либо, - рассказывает певица. - Мы просто чувствуем, что сейчас нужно подождать. Нам некуда торопиться, у нас все хорошо, и это произойдет, когда придет время. Думаю, решиться на грандиозную свадьбу прямо сейчас - не главный приоритет.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / instagram.com/jlo

Прокомментировала звезда и слухи о том, что она с любимым все же сыграла тайную свадьбу во время пандемии.

Это забавно, потому что жизнь действительно иногда зеркалит ваше творчество. Когда я исполняла песню El Anillo на испанском языке, что означает «Когда ты собираешься сделать мне предложение?», многие думали, что я мечтаю выйти замуж, - говорит артистка. - Сейчас я работаю над фильмом Marry Me, и все начали считать, что я хочу поскорее пойти под венец, либо уже сделала это. Ребят, это просто совпадение, Marry Me мы разрабатывали семь лет.

Напомним,