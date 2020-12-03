Холостячка: Ксения посетит жилище мужчин и проверит правдивость их признаний в любви
В эту пятницу, 4 декабря, в 19:00 на СТБ выйдет седьмой выпуск романтического реалити «Холостячка».
Осталась самая ответственная часть проекта. Я больше доверяю и верю мужчинам, но параллельно и усиливаются какие-то страхи, – отмечает Ксения.
Чтобы убедить девушку в своих чувствах, участники пойдут на рискованные шаги. Претенденты на сердце Мишиной честно ответят на каверзные вопросы, которые помогут Холостячке больше разобраться в их истинных мотивах. Неожиданно один из фаворитов начнет всеми силами избегать откровенного разговора с Ксенией.
Я не хочу при всех отвечать на эти вопросы, – скажет он.
У участников появится возможность не только провести время с Ксенией наедине, но и показать ей, как и где они живут. Холостячку ждет экскурсия в квартиры мужчин и знакомство с их бытом. Чей дом девушка покинет в слезах? Не пропустите самое шокирующее признание сезона!
Смотрите романтическое реалити «Холостячка» в эту пятницу, 4 декабря, в 19:00 на СТБ!