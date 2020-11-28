Холостячка: сразу 2 участника покинули проект в 6 выпуске от 27.11.2020
27 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск самого романтического реалити Холостячка.
В самом начале 6 выпуска Ксения решила попрощаться с участником, который так и не смог открыться. Домой отправился 23-летний владелец аутсорсингового агентства Игорь Бабко.
К сожалению, на Церемонии роз Ксения попрощалась еще с одним мужчиной. В конце 6 выпуска проект покинул 28-летний блогер Андрей Шатырко.
Новый выпуск реалити "Холостячка" смотрите в следующую пятницу, 4 декабря, в 19:00 на СТБ.
Напомним,