Холостячка: сразу 2 участника покинули проект в 6 выпуске от 27.11.2020

28 ноября 2020 01:12 Юлия Крутиева
Холостячка: сразу 2 участника покинули проект в 6 выпуске от 27.11.2020
Холостячка: кто покинул проект в 6 выпуске от 27.11.2020
пресс-служба

27 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 6 выпуск самого романтического реалити Холостячка.

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Ксения Мишина продолжает больше узнавать мужчин и продолжает ходить с ними на групповые и индивидуальные свидания. Уже перешагнул экватор проекта. Практически все участники сумели открыться и проявить себя, и Холостячке уже все тяжелей сделать выбор. Тем не менее на этой неделе она попрощалась сразу с двумя мужчинами.

В самом начале 6 выпуска Ксения решила попрощаться с участником, который так и не смог открыться. Домой отправился 23-летний владелец аутсорсингового агентства Игорь Бабко.

К сожалению, на Церемонии роз Ксения попрощалась еще с одним мужчиной. В конце 6 выпуска проект покинул 28-летний блогер Андрей Шатырко.

Новый выпуск реалити "Холостячка" смотрите в следующую пятницу, 4 декабря, в 19:00 на СТБ.

Напомним,

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Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
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