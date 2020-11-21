Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

21 ноября 2020 20:45 Юлия Крутиева
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
пресс-служба

27 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск самого романтического реалити Холостячка.

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Смотрите в 6 выпуске реалити Холостячка: Половина проекта позади, но сюрпризы от Холостячки продолжаются! Кто приедет на Западную Украину вместе с Ксенией и почему знакомство с гостем станет настоящим испытанием для участников?

Стрессотерапия для мужчин! Почему один из претендентов на сердце Ксении покинет проект досрочно? С кем состоится самое интимное свидание на проекте? И почему мужчинам придется пройти нестандартный «детектор лжи»?

6 выпуск шоу Холостячка смотрите 27.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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