Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

27 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск самого романтического реалити Холостячка.

Смотрите в 6 выпуске реалити Холостячка : Половина проекта позади, но сюрпризы от Холостячки продолжаются! Кто приедет на Западную Украину вместе с Ксенией и почему знакомство с гостем станет настоящим испытанием для участников?

Стрессотерапия для мужчин! Почему один из претендентов на сердце Ксении покинет проект досрочно? С кем состоится самое интимное свидание на проекте? И почему мужчинам придется пройти нестандартный «детектор лжи»?

6 выпуск шоу Холостячка смотрите 27.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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