Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
14 ноября 2020 14:20
Юлия Крутиева
Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
пресс-служба
20 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск самого романтического реалити Холостячка.
Смотрите в 5 выпуске реалити Холостячка
: наступил экватор проекта и с каждым из участников у Ксении выстраивается своя история отношений. Но за это время не все мужчины сумели открыться и проявить себя, поэтому Холостячка пригласит участников в поход – они проведут время на острове в диких условиях. Эта неделя отличается от предыдущих тем, что Ксения будет жить вместе с мужчинами в равных условиях. Однако присутствие Холостячки в лагере создаст серьёзное напряжение между соперниками. Успехи некоторых мужчин в отношениях с главной героиней вызовут у других сумасшедшую ревность, негодование и даже слезы. А для кого-то испытания станут непосильной задачей. Кто шокирует Ксению своим поведением в первый же день жизни на острове? Кто так и не сумеет с ней сблизиться за все пять недель, а кому достанется первый поцелуй?
5 выпуск шоу Холостячка смотрите 20.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.