Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

13 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск самого романтического реалити Холостячка.

Смотрите в 4 выпуске реалити Холостячка : главная героиня проекта – Ксения Мишина – продолжит строить отношения с мужчинами, которые завоевали ее симпатию на предыдущих неделях и получили бутоньерки. На прошлой неделе участники открыли Ксении свои таланты и увлечения, а в этом выпуске Холостячка решит познакомить их со своей жизнью. «Я решила познакомить мужчин со своей профессиональной и публичной жизнью, чтобы они были к этому готовы, потому что в предыдущих отношениях с этим возникали проблемы», - отмечает главная героиня.

Уверенные в симпатии Ксении мужчины смело шагают в следующую неделю. Однако земля уйдёт из под ног, когда они застанут Ксению за поцелуями! И далеко не всем удастся совладать с эмоциями! Кто из мужчин смирится с увиденным? А кто не сможет справиться с ревностью и агрессией? А также свидание, которое раскроет проблемы с законом одного из участников! Чьё откровение доведёт Холостячку до слёз и обернётся вылетом из проекта еще до церемонии роз?

4 выпуск шоу Холостячка смотрите 13.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.