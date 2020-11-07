Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
13 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск самого романтического реалити Холостячка.
Уверенные в симпатии Ксении мужчины смело шагают в следующую неделю. Однако земля уйдёт из под ног, когда они застанут Ксению за поцелуями! И далеко не всем удастся совладать с эмоциями! Кто из мужчин смирится с увиденным? А кто не сможет справиться с ревностью и агрессией? А также свидание, которое раскроет проблемы с законом одного из участников! Чьё откровение доведёт Холостячку до слёз и обернётся вылетом из проекта еще до церемонии роз?
4 выпуск шоу Холостячка смотрите 13.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.