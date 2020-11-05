О чем молчат женщины: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 11.11.2020)

О чем молчат женщины: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 11.11.2020)

11 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 10 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины.

Смотрите в 10 выпуске ток-шоу О чем молчат женщины : эксперты откровенного ток-шоу совместно с легендарной Оксаной Байрак разберутся в теме послеродовой депрессии. Что делать, если ты родила ребенка, но обещанная радость материнства, которая струится со всех экранов и блогов, не приходит? В студии гинекологи и психотерапевты разделятся на два противоборствующих лагеря, а также приглашенные гости расскажут свои личные истории. Автор популярного блога «Бедмама» Анжела Еременко расскажет о своем опыте борьбы с послеродовой депрессией, а самая известная гинеколог страны, врач «Я соромлюсь свого тіла», Людмила Шупенюк поделится шокирующими случаями из своей практики.

10 выпуск ток-шоу О чем молчат женщины смотрите 11.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «О чем молчат женщины» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.