О чем молчат женщины: плюсы и минусы отношений без штампа в паспорте

29 октября 2020 23:10 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: плюсы и минусы отношений без штампа в паспорте
О чем молчат женщины: плюсы и минусы отношений без штампа в паспорте
pixabay.com

Выйти замуж за любимого мужчину мечтают многие женщины. Но что делать, если он не хочет узаконивать отношения? Эксперты ток-шоу "О чем молчат женщины" на СТБ назвали плюсы и минусы отношений без штампа.

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Героиня 8 выпуска проекта "О чем молчат женщины" Елена живет вместе с возлюбленным Валерием уже более 6 лет. Девушка не понимает, в каком статусе их отношения, ведь мужчина не хочет делать предложение руки и сердца. Валерий воспринимает желание пожениться как каприз. Однако Лена мечтает не о белом платье или о кольце с бриллиантом, а об определенности и уверенности.

Психолог Елена Митина уверяет, что такое нежелания имеет причину, которую знает лишь сам Валерий:

Один партнер не хочет расширять зону ответственности, вступив в брак, потому что ему должно быть выгоднее та позиция, на которую он идет. Ему должно быть лучше в официальном браке, чем в отношениях без штампа. Однако в браке же есть не только обязанности, но и права. За каждым «не хочу» кроется причина и страх.

О чем молчат женщины: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 28.10.2020) / пресс-служба канала СТБ

Эксперты отмечают, что нужно стремиться к гармоничным отношениям, а не к официальным бракам. Но если для вас это очень важно и дает эмоциональную стабильность - вы должны откровенно сказать об этом своему партнеру.

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Команда проекта провела опрос среди молодых людей и выяснила, что они думают о плюсах и минусах зарегистрированных браков.

Что привлекает в официальном браке

  • финансовая стабильность и поддержка друг друга
  • продолжение рода
  • социальная безопасность детей
  • здоровая сексуальная жизнь и верность

Что пугает в супружеской жизни

  • рутина
  • потеря романтики
  • финансовая зависимость
  • материальные затраты при разводе

Редактор украинского глянца Наталья Пасечник призналась, что в браке уже 13 лет, однако штамп ничего не изменил в ее отношениях:

Мы жили вместе два года, и решили пожениться, потому что так принято. На нас повлиял социальный стереотип, а это опасная вещь. Но мы счастливы в браке уже 13 лет. Прежде чем пожениться, стоит честно ответить на вопрос: «Зачем это мне?». Штамп по сути ничего не изменит.

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Эксперты отметили, что самое главное объяснить партнеру, что для вас очень важно узаконить отношения.

  • Важно обсудить с мужчиной формат росписи. Это не обязательно должна быть пышная свадьба.
  • Нужно отметить, что признание отцовства в браке происходит автоматически. Тогда не придётся заниматься волокитой с усыновлением рожденных в будущем детей.
  • Необходимо подчеркнуть, что брак способен вам обеспечить эмоциональную стабильность.

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко призналась, что после развода лишь штамп в паспорте помог ей отстоять свои права и повлиять, чтобы экс-супруг разделил ответственность за детей:

Я считаю, что официальный брак нужен не для того чтобы подчеркнуть чувства, а чтобы показать стабильность и защищенность. Тогда женщина понимает, что ей есть на что рассчитывать.

Также стоит помнить, что штамп в паспорте не может привнести в ваши отношения больше любви, взаимоуважения, честности и верности, а лишь дает вам больше прав и обязанностей с юридической точки зрения.

Напомним,

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