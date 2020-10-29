О чем молчат женщины: плюсы и минусы отношений без штампа в паспорте
Выйти замуж за любимого мужчину мечтают многие женщины. Но что делать, если он не хочет узаконивать отношения? Эксперты ток-шоу "О чем молчат женщины" на СТБ назвали плюсы и минусы отношений без штампа.
Психолог Елена Митина уверяет, что такое нежелания имеет причину, которую знает лишь сам Валерий:
Один партнер не хочет расширять зону ответственности, вступив в брак, потому что ему должно быть выгоднее та позиция, на которую он идет. Ему должно быть лучше в официальном браке, чем в отношениях без штампа. Однако в браке же есть не только обязанности, но и права. За каждым «не хочу» кроется причина и страх.
Эксперты отмечают, что нужно стремиться к гармоничным отношениям, а не к официальным бракам. Но если для вас это очень важно и дает эмоциональную стабильность - вы должны откровенно сказать об этом своему партнеру.
Что привлекает в официальном браке
- финансовая стабильность и поддержка друг друга
- продолжение рода
- социальная безопасность детей
- здоровая сексуальная жизнь и верность
Что пугает в супружеской жизни
- рутина
- потеря романтики
- финансовая зависимость
- материальные затраты при разводе
Редактор украинского глянца Наталья Пасечник призналась, что в браке уже 13 лет, однако штамп ничего не изменил в ее отношениях:
Мы жили вместе два года, и решили пожениться, потому что так принято. На нас повлиял социальный стереотип, а это опасная вещь. Но мы счастливы в браке уже 13 лет. Прежде чем пожениться, стоит честно ответить на вопрос: «Зачем это мне?». Штамп по сути ничего не изменит.
- Важно обсудить с мужчиной формат росписи. Это не обязательно должна быть пышная свадьба.
- Нужно отметить, что признание отцовства в браке происходит автоматически. Тогда не придётся заниматься волокитой с усыновлением рожденных в будущем детей.
- Необходимо подчеркнуть, что брак способен вам обеспечить эмоциональную стабильность.
Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко призналась, что после развода лишь штамп в паспорте помог ей отстоять свои права и повлиять, чтобы экс-супруг разделил ответственность за детей:
Я считаю, что официальный брак нужен не для того чтобы подчеркнуть чувства, а чтобы показать стабильность и защищенность. Тогда женщина понимает, что ей есть на что рассчитывать.
Также стоит помнить, что штамп в паспорте не может привнести в ваши отношения больше любви, взаимоуважения, честности и верности, а лишь дает вам больше прав и обязанностей с юридической точки зрения.
Напомним,