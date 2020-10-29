О чем молчат женщины: плюсы и минусы отношений без штампа в паспорте

О чем молчат женщины: плюсы и минусы отношений без штампа в паспорте

Выйти замуж за любимого мужчину мечтают многие женщины. Но что делать, если он не хочет узаконивать отношения? Эксперты ток-шоу "О чем молчат женщины" на СТБ назвали плюсы и минусы отношений без штампа.

Героиня 8 выпуска проекта "О чем молчат женщины" Елена живет вместе с возлюбленным Валерием уже более 6 лет. Девушка не понимает, в каком статусе их отношения, ведь мужчина не хочет делать предложение руки и сердца. Валерий воспринимает желание пожениться как каприз. Однако Лена мечтает не о белом платье или о кольце с бриллиантом, а об определенности и уверенности.

Психолог Елена Митина уверяет, что такое нежелания имеет причину, которую знает лишь сам Валерий:

Один партнер не хочет расширять зону ответственности, вступив в брак, потому что ему должно быть выгоднее та позиция, на которую он идет. Ему должно быть лучше в официальном браке, чем в отношениях без штампа. Однако в браке же есть не только обязанности, но и права. За каждым «не хочу» кроется причина и страх.

О чем молчат женщины: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 28.10.2020) / пресс-служба канала СТБ

Эксперты отмечают, что нужно стремиться к гармоничным отношениям, а не к официальным бракам. Но если для вас это очень важно и дает эмоциональную стабильность - вы должны откровенно сказать об этом своему партнеру.

Команда проекта провела опрос среди молодых людей и выяснила, что они думают о плюсах и минусах зарегистрированных браков.

Что привлекает в официальном браке

финансовая стабильность и поддержка друг друга

продолжение рода

социальная безопасность детей

здоровая сексуальная жизнь и верность

Что пугает в супружеской жизни

рутина

потеря романтики

финансовая зависимость

материальные затраты при разводе

Редактор украинского глянца Наталья Пасечник призналась, что в браке уже 13 лет, однако штамп ничего не изменил в ее отношениях:

Мы жили вместе два года, и решили пожениться, потому что так принято. На нас повлиял социальный стереотип, а это опасная вещь. Но мы счастливы в браке уже 13 лет. Прежде чем пожениться, стоит честно ответить на вопрос: «Зачем это мне?». Штамп по сути ничего не изменит.

Важно обсудить с мужчиной формат росписи. Это не обязательно должна быть пышная свадьба.

Нужно отметить, что признание отцовства в браке происходит автоматически. Тогда не придётся заниматься волокитой с усыновлением рожденных в будущем детей.

Необходимо подчеркнуть, что брак способен вам обеспечить эмоциональную стабильность.

Эксперты отметили, что самое главное объяснить партнеру, что для вас очень важно узаконить отношения.

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко призналась, что после развода лишь штамп в паспорте помог ей отстоять свои права и повлиять, чтобы экс-супруг разделил ответственность за детей:

Я считаю, что официальный брак нужен не для того чтобы подчеркнуть чувства, а чтобы показать стабильность и защищенность. Тогда женщина понимает, что ей есть на что рассчитывать.

Также стоит помнить, что штамп в паспорте не может привнести в ваши отношения больше любви, взаимоуважения, честности и верности, а лишь дает вам больше прав и обязанностей с юридической точки зрения.

Напомним,