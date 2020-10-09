5 способов пережить расставание с партнером
Разрыв отношений приносит много боли, для некоторых женщин он превращается в катастрофу длительностью несколько месяцев.
Психологи соглашаются, что расставание с партнером проверяет на прочность каждого человека, приходится проходить через отрицание, боль и сожаление.
Признайте свою вину
Бывшего партнера обвинять, пожалуй, даже удобно, но трезвый взгляд на отношения даст вам гораздо больше.
Вы должны выяснить, кто не замечал проблем, кто вел себя слишком снисходительно. Осознание своей вины (а в разрыве, как правило, виноваты оба) позволит вам избежать ошибок в будущем.
Займитесь собой
Многие теряют в отношениях себя, разрыв позволяет вернуться к своим целям, своим способам развеяться и приятному времяпровождению.
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Наслаждайтесь жизнью
Сделайте выводы
Вернуться к прежним отношениям в мыслях необходимо лишь для того, чтобы сделать выводы о своих ошибках.
Откройтесь новым отношениям
Любовь лечит!
Напомним,