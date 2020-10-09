Разрыв отношений приносит много боли, для некоторых женщин он превращается в катастрофу длительностью несколько месяцев.

Психологи соглашаются, что расставание с партнером проверяет на прочность каждого человека, приходится проходить через отрицание, боль и сожаление.

Признайте свою вину

Но завершение отношений – это шанс начать новые, даже если вы сейчас не хотите об этом думать. Наступит момент, когда боль придется отпустить, а привязанность оставить в прошлом, и тогда вам помогут советы психологов.

Бывшего партнера обвинять, пожалуй, даже удобно, но трезвый взгляд на отношения даст вам гораздо больше.

Вы должны выяснить, кто не замечал проблем, кто вел себя слишком снисходительно. Осознание своей вины (а в разрыве, как правило, виноваты оба) позволит вам избежать ошибок в будущем.

Займитесь собой

Многие теряют в отношениях себя, разрыв позволяет вернуться к своим целям, своим способам развеяться и приятному времяпровождению.

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5 способов пережить расставание с партнером / pixabay.com

Наслаждайтесь жизнью

Сделайте выводы

Помните, что нам дается лишь один шанс прожить сегодняшний день, проводите время с людьми, которые вас ценят, посещайте интересные мероприятия. Перемены во внешности (радикальные) тоже могут помочь забыть о неудачных отношениях.

Вернуться к прежним отношениям в мыслях необходимо лишь для того, чтобы сделать выводы о своих ошибках.

Откройтесь новым отношениям

Когда будете готовы, впустите в свою жизнь нового человека, к этому моменту вы должны окончательно забыть прежнего партнера.

Любовь лечит!

5 способов пережить расставание с партнером / pixabay.com

Напомним,