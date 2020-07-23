Психологи назвали три явных признака, которые указывают на правильного партнера рядом с вами

23 июля 2020 21:00 Антонина Старовойт
Психологи назвали три явных признака, которые указывают на правильного партнера рядом с вами
Психологи назвали три явных признака, которые указывают на правильного партнера рядом с вами
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Конечно, все помнят о том, что идеальный отношений нет, как и парней. Но вот подходящего партнера все же можно откопать при большом желании.

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Предлагаем вам узнать, какие неочевидные признаки могут указать вам на то, что вы рядом именно с вашим человеком. Сомнения в сторону - просто сейчас читаем главные тезисы. 

Вам комфортно вдвоем

Карантин и изоляция стали важными постулатами крепкости отношений пары. Согласитесь, далеко не все отношения смогли выдержать это давление, подкрепленное еще и социальным напряжением. Однако, если вы испытали даже еще более тесную связь, тогда вам точно по пути с этим человеком. Ощущение комфорта - важная составляющая любых отношений. И вам должно быть хорошо как морально, так и физически (да, секс тоже важен). 

Ощущение как дома

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Если вы планируете или уже съехались с вашим партнером жить вместе, обратите внимание на ваши внутренние ощущения. Они могут перекликаться и с общим комфортом. А могут и стать чем-то новым и более интересным. К примеру, вы можете совсем неожиданно раскрыть в себе такие качества, как домовитость и хозяйственность. Сделать это можно не потому, что партнер заставил, а только исключительно из вашего внутреннего желания сделать ему приятно. Такие поступки можно трактовать как отсутствие эгоизма в отношениях и нежная забота, которая только укрепляет отношения. 

Работа в отношениях 

Вы понимаете, что отношения не будут хорошо себя чувствовать только потому, что они есть. Отсюда исходит следующая мысль: чем больше вы вдвоем вкладываете, тем больше получите в обмен. Арифметика вроде и проста, однако далеко не все пары могут пройти испытание кропотливой работой. Экспериментируйте во всем: свиданиях, общении, прогулках и сексе. Не консервируйте себя в банку. Будьте открытыми для этого мира, а главное - друг для друга. 

Напомним, 

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