Психологи назвали три явных признака, которые указывают на правильного партнера рядом с вами
Конечно, все помнят о том, что идеальный отношений нет, как и парней. Но вот подходящего партнера все же можно откопать при большом желании.
Вам комфортно вдвоем
Карантин и изоляция стали важными постулатами крепкости отношений пары. Согласитесь, далеко не все отношения смогли выдержать это давление, подкрепленное еще и социальным напряжением. Однако, если вы испытали даже еще более тесную связь, тогда вам точно по пути с этим человеком. Ощущение комфорта - важная составляющая любых отношений. И вам должно быть хорошо как морально, так и физически (да, секс тоже важен).
Ощущение как дома
Работа в отношениях
Вы понимаете, что отношения не будут хорошо себя чувствовать только потому, что они есть. Отсюда исходит следующая мысль: чем больше вы вдвоем вкладываете, тем больше получите в обмен. Арифметика вроде и проста, однако далеко не все пары могут пройти испытание кропотливой работой. Экспериментируйте во всем: свиданиях, общении, прогулках и сексе. Не консервируйте себя в банку. Будьте открытыми для этого мира, а главное - друг для друга.
Напомним,