Какие позы в сексе помогут вам стать еще ближе друг к другу

16 июля 2020 21:30 Антонина Старовойт
Какие позы в сексе помогут вам стать еще ближе друг к другу
Какие позы в сексе помогут вам стать еще ближе друг к другу
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Секс прекрасен в своем разнообразии и отсутствии рутинности.

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Если только вы не делаете из него обязанность и необходимость. Оставьте мысль, будто секс - это только про "надо". Прежде всего интимная связь - элемент гармоничных отношений, которые позволяют вам познавать себя и открывать новые горизонты удовольствия. А благодаря этим позам у вас получится это сделать куда быстрее. 

Ложки

Данная поза "на боку" дарит необыкновенные нежность и интимность момента. Вместе с тем, такая позиция помогает продлевать половой акт и делать ласки более продолжительными. Также благодаря такому положению тела ваш партнер может оказывать дополнительную стимуляцию клитора и приносить двойное удовольствие. 

С широко открытыми глазами 

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Эта поза является наиболее древней и глубинной. Она точно сможет подарить вам необыкновенное сближение. Сядьте напротив и положите ноги друг на друга. При этом вам нужно смотреть друг другу в глаза и делать ваши движения в такт партнера. Не забывайте поддерживать зрительный контакт и дышать вместе. 

Душевная миссионерская 

По сути, это та же обычная миссионерская поза. Однако, прелесть этой заключается в дополнительных ласках, прикосновениях и поглаживании тела партнерши. Также обязательно возьмитесь за руки - это придаст моменту еще большей сокровенности. К этому набору удовольствия можно добавить длительные поцелуи и ласки сосков. А там и до оргазма рукой подать. 

Напомним,

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