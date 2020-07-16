Какие позы в сексе помогут вам стать еще ближе друг к другу
Секс прекрасен в своем разнообразии и отсутствии рутинности.
Ложки
Данная поза "на боку" дарит необыкновенные нежность и интимность момента. Вместе с тем, такая позиция помогает продлевать половой акт и делать ласки более продолжительными. Также благодаря такому положению тела ваш партнер может оказывать дополнительную стимуляцию клитора и приносить двойное удовольствие.
С широко открытыми глазами
Душевная миссионерская
По сути, это та же обычная миссионерская поза. Однако, прелесть этой заключается в дополнительных ласках, прикосновениях и поглаживании тела партнерши. Также обязательно возьмитесь за руки - это придаст моменту еще большей сокровенности. К этому набору удовольствия можно добавить длительные поцелуи и ласки сосков. А там и до оргазма рукой подать.
Напомним,