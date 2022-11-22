ТОП-8 порад, як зберегти шлюб під час війни

Топ-8 порад, як зберегти шлюб під час війни

Давайте поговоримо про важку працю по збереженню близьких відносин, яку ми виконуємо кожного дня.

1. Читайте новини не більше одного разу на годину.

2. Домовтеся, які новини ви готові обговорювати з близкою людиною. Може трапитися так, що чоловік, наприклад, буде пересилати вам контент, який є неприйнятним для вашої психіки. Просто домовтеся про це на березі, як кажуть.

3. Знайдіть свою точку спокою, адже зберігати однаковий емоційний стан важко в умовах війни. Психологи радять не сидіти без діла, намагатися займатися справами, працювати. Навіть прогулянка по вулиці з коханою людиною буде краще, ніж сидіння перед новинами.

4.Не треба замикатися. Але якщо замкнулася ваша близька людина, то дайте ей знати, що ви все одно поруч.

5. Піднімайте важкі питання. Якщо бачите, що поруч з вами людина не справляється, будьте тим, хто підкаже їй, що потрібно звернутися до психолога. Якщо назріває переїзд, то знову ж таки, сядьте і сплануйте його разом. Проблеми не зникають, якщо їх ігнорувати.

6. Займайтеся спортом, окремо або разом, але займайтеся! Спорт і будь-яка фізична активність допоможе вам скинути стрес.

7. Тактильний контакт. Його не купити за гроші, його неможливо замінити. Тому обіймайте своего коханого чи свою кохану.

8. Знайдіть собі нову справу, яка буде цікава вашій половинці. Таким чином ви зможете і себе зайняти, і з близькою людиною поговорити, порадитися.

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