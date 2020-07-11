Тина Кароль продемонстрировала новый соблазнительный лук: сексуальная садовница

11 июля 2020 16:00 Катерина Даниленко
Тина Кароль продемонстрировала новый соблазнительный лук: сексуальная садовница
Певица Тина Кароль
социальная сеть Instagram

Певица Тина Кароль часто радует поклонников сексуальными снимками с фотосессий.

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В этот раз народная любимица предстала в стильном луке total black с изюминкой в виде платка от украинского бренда. Тина позировала на балконе собственного дома в юбке миди, откровенном топе на бретелях и шелковом платке с неповторимым авторским принтом.

Наряд певицы отлично подчеркнул мягкие изгибы ее тела. А нюдовый макияж и босоножки на шпильке дополнили женственный образ.

Певица Тина Кароль / социальная сеть Instagram

Фолловеры тут же принялись осыпать певицу комплиментами: «Сексуальная садовница», «Нереальная красота», «Сногсшибательная! Восхищаюсь Вами».

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Многие отметили, что платок уже стал неотъемлемой деталью концертного гардероба певицы. Она часто появляется на сцене с таким головным убором, а впервые его использовала в клипе «Сдаться ты всегда успеешь». Тогда в видеоролике она предстала с белым платочком и насыщенной красной помадой в вагоне грузового поезда.

Напомним,

Певица Тина Кароль / социальная сеть Instagram
 

 

 

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