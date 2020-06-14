Тина Кароль поделилась снимком в откровенном боди ‒ фото
Пикантные снимки Тины Кароль можно рассматривать часами. Артистка знает, как вести себя перед камерой и умело демонстрировать все прелести своей фигуры.
Знаменитость позирует сидя на лавочке, подогнув под себя ногу, а ее тело усыпают лучи солнца. Нежный лук дополняет укладка и легкий макияж. Фото передает хорошее настроение певицы.
Отмечается, что автором съемки стал украинский фотограф Антон Кулаковский.
Напомним,
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