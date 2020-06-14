Тина Кароль поделилась снимком в откровенном боди ‒ фото

14 июня 2020 08:00 Катерина Даниленко
Тина Кароль поделилась снимком в откровенном боди ‒ фото
Певица Тина Кароль
социальная сеть Instagram

Пикантные снимки Тины Кароль можно рассматривать часами. Артистка знает, как вести себя перед камерой и умело демонстрировать все прелести своей фигуры.

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В этот раз исполнительница опубликовала сексуальный кадр с недавней фотосессии. Из одежды на Тине лишь белое кружевное боди на бретельках.

Знаменитость позирует сидя на лавочке, подогнув под себя ногу, а ее тело усыпают лучи солнца. Нежный лук дополняет укладка и легкий макияж. Фото передает хорошее настроение певицы.

Отмечается, что автором съемки стал украинский фотограф Антон Кулаковский.

Певица Тина Кароль / социальная сеть Instagram

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Фолловеры в восторге от новой публикации кумира. Многие не могут поверить, что 35-летняя знаменитость выглядит, как юная девушка: «Ух, какая женщина», «Как 18-летняя девушка», «Как же ей идут такие образы», «Фантастическая», «Соблазнительная», «Роскошная певица и женщина», «Вот это формы», «Восхищаюсь Вашей энергетикой».

Напомним,

 

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