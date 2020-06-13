Михаил Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием: Нет больше Ефремова, предал я всех
Актер Михаил Ефремов впервые после злополучной аварии, в которой по его вине погиб Сергей Захаров, записал видеообращение к общественности.
Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать. Да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут,‒ говорит Михаил.
Ефремов также отметил, что вождение авто в состоянии алкогольного опьянения ‒ «непростительно». Он не знает, как дальше жить после содеянного:
Когда в результате погибает невиновный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда такое горе в его семье. Я не понимаю, как дальше жить. Конечно, мне нет прощения от моей жены, моих детей, да и от всех тех, кто мне верил.
Актер заверил, что избегать наказания он не собирается. Никакие связи и его публичность не будут использованы, чтобы его оправдать.
Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать. Нет. Отмазываться, включать какие-то свои связи я не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотать. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех, простите, пожалуйста,‒ обратился к общественности Михаил.
Напомним,