Михаил Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием: Нет больше Ефремова, предал я всех

Актер Михаил Ефремов впервые после злополучной аварии, в которой по его вине погиб Сергей Захаров, записал видеообращение к общественности.

Артист просит прощения у семьи погибшего и предлагает им свою помощь. Он уверяет, что не пытается «откупится», а хочет «искупить» вину.

Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать. Да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут,

‒ говорит Михаил.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова / социальная сеть Instagram

Ефремов также отметил, что вождение авто в состоянии алкогольного опьянения ‒ «непростительно». Он не знает, как дальше жить после содеянного:

Когда в результате погибает невиновный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда такое горе в его семье. Я не понимаю, как дальше жить. Конечно, мне нет прощения от моей жены, моих детей, да и от всех тех, кто мне верил.

Актер Михаил Ефремов в зале суда / социальная сеть Instagram

Актер заверил, что избегать наказания он не собирается. Никакие связи и его публичность не будут использованы, чтобы его оправдать.

Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут отмазывать. Нет. Отмазываться, включать какие-то свои связи я не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотать. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех, простите, пожалуйста,

‒ обратился к общественности Михаил.

К слову, ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы: актер вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль, водитель которого погиб.

Напомним,