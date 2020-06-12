Шэрон Стоун выжила после удара молнии: 10 суток находилась в больнице
Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, как едва не погибла.
Когда именно произошел с ней этот инцидент, знаменитость не уточняла. Но в подробностях поведала о случившимся.
Актриса была дома и гладила белье. В момент, когда она наполняла водой утюг и ее рука лежала на кране, – в колодец, который отвечает за водоснабжение в особняке, ударила молния.
В меня ударила молния, – цитирует издание The Sun слова Шэрон Стоун. – Вау, это было действительно мощно. Это произошло дома, у нас там собственная скважина. Я наполняла утюг водой и держала одну руку на кране. Молния ударила в скважину и прошибла меня через воду.
В клинике доктор сделал звезде электрокардиограмму, и заявил, что электричество в теле Стоун просто зашкаливает. И ее счастье, что она осталась жива.
Напомним,
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