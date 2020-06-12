Шэрон Стоун выжила после удара молнии: 10 суток находилась в больнице

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, как едва не погибла.

62-летняя голливудская звезда во время записи подкаста комика Бретта Гольдштейна рассказала удивительную историю. Оказывается, Шэрон Стоун пережила удар молнии.

Когда именно произошел с ней этот инцидент, знаменитость не уточняла. Но в подробностях поведала о случившимся.

Актриса была дома и гладила белье. В момент, когда она наполняла водой утюг и ее рука лежала на кране, – в колодец, который отвечает за водоснабжение в особняке, ударила молния.

В меня ударила молния, – цитирует издание The Sun слова Шэрон Стоун. – Вау, это было действительно мощно. Это произошло дома, у нас там собственная скважина. Я наполняла утюг водой и держала одну руку на кране. Молния ударила в скважину и прошибла меня через воду.

Актриса Шэрон Стоун / instagram.com/sharonstone

Шэрон отбросило к холодильнику, который находился на другой стороне кухни. Актриса сильно ушибла голову и потеряла сознание. В чувство ее привела мама, которая, к счастью, находилась дома. Дороти отвезла дочь в больницу, где та пробыла 10 дней.

В клинике доктор сделал звезде электрокардиограмму, и заявил, что электричество в теле Стоун просто зашкаливает. И ее счастье, что она осталась жива.

Мама Шэрон Стоун - Дороти / instagram.com/sharonstone

Напомним,