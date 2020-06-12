Меган Маркл обвинили в краже драгоценностей принцессы Дианы: вновь в центре скандала
Столько скандальных ситуаций, сколько случается с Меган Маркл, не было ни у одного члена королевской семьи.
Известно, что у Меган в обручальном кольце, которое ей подарил супруг в прошлом году, вставлены 2 бриллианта из браслета принцессы Дианы. И по правилам королевской семьи, все драгоценности должны были быть возвращены.
Особенно, учитывая то, что Гарри и Меган "отреклись" от семейства Елизаветы II. В свое время принцесса Диана после развода с принцем Чарльзом вернула все украшения в собственность короны.
К слову, возможно в скором времени Гарри с женой вернутся обратно в Лондон. Как рассказывают друзья принца, он уже не один раз пожалел о решении покинуть королевскую семью.
Напомним,