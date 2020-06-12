Меган Маркл обвинили в краже драгоценностей принцессы Дианы: вновь в центре скандала

Столько скандальных ситуаций, сколько случается с Меган Маркл, не было ни у одного члена королевской семьи.

Зарубежное издание National Enquirer на днях выдвинуло серьезное обвинение в адрес супруги принца Гарри. СМИ утверждает, что Меган Маркл покинула Британию, не вернув в казну драгоценностей на сумму приблизительно 10 млн долларов.

Известно, что у Меган в обручальном кольце, которое ей подарил супруг в прошлом году, вставлены 2 бриллианта из браслета принцессы Дианы. И по правилам королевской семьи, все драгоценности должны были быть возвращены.

Особенно, учитывая то, что Гарри и Меган "отреклись" от семейства Елизаветы II. В свое время принцесса Диана после развода с принцем Чарльзом вернула все украшения в собственность короны.

Принц Гарри и Меган Маркл / Fotobank / GettyImages

Также у журналистов есть сведения, что Маркл прихватила с собой еще парочку драгоценностей. Например, серьги с бриллиантами и жемчугом, которые ей подарила королева Елизавета II, золотой браслет с сапфирами, ранее принадлежавший матери принца Гарри, и кольцо с редким аквамарином, которое носила Диана.

К слову, возможно в скором времени Гарри с женой вернутся обратно в Лондон. Как рассказывают друзья принца, он уже не один раз пожалел о решении покинуть королевскую семью.

Напомним,