Катя Лель изменилась до неузнаваемости: похожа на Успенскую
Певица Катя Лель очень удивила своим внешним видом.
Поклонники привыкли видеть 45-летнюю артистку с короткой стрижкой. Однако в этот раз в кадре Лель предстала с кудрями (похоже, что накладными) и в чалме.
С чем связано подобное перевоплощение, Катя не сообщила. Вероятнее всего певица снимает себе новый клип или принимает участие в съемках какого-то шоу.
Ну, и как я вам такая - в чалме и с кокетливыми кучеряшками?- улыбаясь, поинтересовалась Катя Лель.
Нашлись среди фолловеров Лель и такие люди, которые заметили, что в подобном образе она стала очень похожей на 66-летнюю певицу Любовь Успенскую.
Напомним,