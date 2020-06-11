Катя Лель изменилась до неузнаваемости: похожа на Успенскую

Певица Катя Лель очень удивила своим внешним видом.

Исполнительница Катя Лель удивила своих поклонников необычным видео. Звезда разместила на своей странице в Инстаграм ролик, в котором она выглядит весьма постаревшей.

Поклонники привыкли видеть 45-летнюю артистку с короткой стрижкой. Однако в этот раз в кадре Лель предстала с кудрями (похоже, что накладными) и в чалме.

Певица Катя Лель / кадр из видео

С чем связано подобное перевоплощение, Катя не сообщила. Вероятнее всего певица снимает себе новый клип или принимает участие в съемках какого-то шоу.

Ну, и как я вам такая - в чалме и с кокетливыми кучеряшками?

- улыбаясь, поинтересовалась Катя Лель.

Многим поклонникам певицы ее новый образ совершенно не понравился. В нем она выглядит постаревшей и перестала походить на себя.

Нашлись среди фолловеров Лель и такие люди, которые заметили, что в подобном образе она стала очень похожей на 66-летнюю певицу Любовь Успенскую.

Напомним,