Катя Лель изменилась до неузнаваемости: похожа на Успенскую

11 июня 2020 18:30 Юлия Крутиева
Катя Лель изменилась до неузнаваемости: похожа на Успенскую
Певица Катя Лель
instagram.com/katyalelofficial

Певица Катя Лель очень удивила своим внешним видом.

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Исполнительница Катя Лель удивила своих поклонников необычным видео. Звезда разместила на своей странице в Инстаграм ролик, в котором она выглядит весьма постаревшей.

Поклонники привыкли видеть 45-летнюю артистку с короткой стрижкой. Однако в этот раз в кадре Лель предстала с кудрями (похоже, что накладными) и в чалме.

Певица Катя Лель / кадр из видео

С чем связано подобное перевоплощение, Катя не сообщила. Вероятнее всего певица снимает себе новый клип или принимает участие в съемках какого-то шоу. 

Ну, и как я вам такая - в чалме и с кокетливыми кучеряшками?
- улыбаясь, поинтересовалась Катя Лель.

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Многим поклонникам певицы ее новый образ совершенно не понравился. В нем она выглядит постаревшей и перестала походить на себя.

Нашлись среди фолловеров Лель и такие люди, которые заметили, что в подобном образе она стала очень похожей на 66-летнюю певицу Любовь Успенскую.

Напомним,  

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