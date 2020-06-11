Джамала рассказала, как ее 2-летний сын нашел на улице ювелирное украшение

11 июня 2020 16:00 Юлия Крутиева
Джамала рассказала, как ее 2-летний сын нашел на улице ювелирное украшение
Певица Джамала
instagram.com/jamalajaaa

Совсем скоро певица Джамала во второй раз станет мамой.

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А тем временем, так как активных развлечений пришлось поубавить, Джамала активно ведет свою страницу в Инстаграм. И на днях украинская исполнительница рассказала удивительную историю, главным героем которой оказался ее сын.

Началось все с того, что 10 дней назад Джамала потеряла серебряную сережку в виде булавки. Это было одно из любимых ювелирных украшений артистки. И она очень расстроилась.

Певица Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Но «твоё» от тебя не уйдёт!!! Это правда!! Ну, конечно! Это касается и вещей, которые мы теряем и страдаем не меньше, нежели от потери людей. Я люблю интересные украшения и так часто бывает, ношу что-то одно по полгода, а то и больше. Мне так комфортно. Так и было с моими любимыми серьгами-булавками. Я их не снимала и сильно привязалась к ним. А когда 10 дней назад потеряла одну, сама была в шоке от того, что могу так расстроиться и в прямом смысле грустить несколько дней. «Это же вещь. Ничего страшного!» - твердила я себе. Но это было сильней меня. Конечно, я не переставала перетряхивать все вещи, искать по всей квартире...

Потерянная и найденная сережка Джамалы / instagram.com/jamalajaaa

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И вот, уже смирившись с потерей, 2-летний сын Эмир-Рахман через полторы недели нашел украшение Джа. Во время прогулки мальчик увидел среди уличной плитки сережку, и во весь голос начал звать маму. Счастью певицы не было предела!

И вот вчера... Эмир гулял на площадке, как вдруг закричал: «Анака!» (конечно, мои подписчики уже в курсе, что это мама на крымскотатарком). А потом протянул мою булавку, которую нашёл среди уличной плитки! Нет, вы представьте! Прошло 10 дней, сын, которому 2 года, нашёл мою серебряную сережку во дворе!!! Это ли не фантастика??? Первое, что я подумала: «Боже мой, конечно! Я знала, что она ко мне вернётся!» Так бывает и с людьми. Они исчезают на какое-то время, встречают новых, испытывают «старых», осознают, делают выводы и возвращаются. Если это по-настоящему ваши люди, не отталкивайте их!

Джамала с мужем и сыном на фотосессии / instagram.com/jamalajaaa

Отметим, 25 апреля 2017 года певица стала женой финансиста Бекира Сулейманова. А спустя год Джамала родила первенца Эмира-Рахмана. Вскоре звезда станет мамой во второй раз.

Напомним, 

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