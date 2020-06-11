Від пацанки до панянки-4: победительница Женя #Батюшка Мазур на проекте набрала 16 кг
Женя #Батюшка Мазур из четвертого сезона Від пацанки до панянки (Новый канал) рассказала, как изменилась за 15 недель в Школе леди.
Не обошлось без откровений. К примеру, отвечая на вопрос о том, как она изменилась за время учебы в Школе леди, победительница проекта Женя Мазур отметила, что ее главное достижение – полный отказ от наркотиков. Благодаря проекту девушка научилась здраво смотреть на мир и пересмотрела жизненные приоритеты. Кроме того, Женя сильно изменилась внешне. По словам победительницы четвертого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал), за 15 недель в Школе леди она набрала 16 килограмм.
На проекте я узнала, что похожа на Наоми Кэмпбелл, – добавила Женя #Батюшка Мазур. – И наш стилист Эрик сказал, что если я похудею, вернусь к прежнему весу, то смогу стать неплохой фотомоделью. Внешность располагает. Мне это интересно. Прийти, лицом поторговать и неплохие деньги за это получить. Отлично же!
Напомним,
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