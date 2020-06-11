Від пацанки до панянки-4: победительница Женя #Батюшка Мазур на проекте набрала 16 кг

11 июня 2020 15:00 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: победительница Женя #Батюшка Мазур на проекте набрала 16 кг
Від пацанки до панянки 4 сезон Женя Мазур
пресс-служба Нового канала

Женя #Батюшка Мазур из четвертого сезона Від пацанки до панянки (Новый канал) рассказала, как изменилась за 15 недель в Школе леди.

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На днях на сайте и YouTube-канале Нового вышел backstage финального выпуска «Від пацанки до панянки». В ролике показано, что происходило на съемочной площадке реалити и как на самом деле ученицы Школы леди вели себя за кадром.

Не обошлось без откровений. К примеру, отвечая на вопрос о том, как она изменилась за время учебы в Школе леди, победительница проекта Женя Мазур отметила, что ее главное достижение – полный отказ от наркотиков. Благодаря проекту девушка научилась здраво смотреть на мир и пересмотрела жизненные приоритеты. Кроме того, Женя сильно изменилась внешне. По словам победительницы четвертого сезона «Від пацанки до панянки» (Новый канал), за 15 недель в Школе леди она набрала 16 килограмм.

Від пацанки до панянки-4: победительница Женя #Батюшка Мазур / пресс-служба Нового канала

На проекте я узнала, что похожа на Наоми Кэмпбелл, – добавила Женя #Батюшка Мазур. – И наш стилист Эрик сказал, что если я похудею, вернусь к прежнему весу, то смогу стать неплохой фотомоделью. Внешность располагает. Мне это интересно. Прийти, лицом поторговать и неплохие деньги за это получить. Отлично же!

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Напомним, 25 мая на Новом канале состоялся грандиозный финал реалити «Від пацанки до панянки». На праздничном балу в честь завершения четвертого сезона наконец-то было объявлено имя победительницы проекта. Золотую брошку и сертификат на 100 000 гривен получила 19-летняя Женя Мазур из Винницы. Счастью девушки не было предела!

Від пацанки до панянки-4: победительница Женя #Батюшка Мазур / пресс-служба Нового канала

Напомним,

 

 

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