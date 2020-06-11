MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь: ничего не стесняясь
Исполнительница MARUV является одной из самых скандальных и эпатажных звезд украинского шоу-бизнеса.
Теперь же все внимание своих поклонников артистка приковала новым снимком, которым поделилась в Инстаграм. В кадре MARUV запечатлена вроде бы и в одежде, однако верхняя часть тела практически оголенная.
В комментариях под публикацией фанаты восхитились горячим снимком своей любимицы, отмечая, что она как всегда смелая и очень сексуальная. И с нетерпением ждут премьеры клипа, который, судя по всему, будет 18+.
Напомним,