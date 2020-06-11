MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь: ничего не стесняясь

11 июня 2020 00:05 Юлия Крутиева
MARUV взорвала Сеть, показав оголенную пышную грудь: ничего не стесняясь
Певица MARUV
instagram.com/maruvofficial

Исполнительница MARUV является одной из самых скандальных и эпатажных звезд украинского шоу-бизнеса.

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Певица MARUV (настоящее имя Анна Корсун - прим.ред), всегда удивляет публику своими выходками и откровенными образами. Чего стоит только ее яркое участие в проекте "Танці з зірками", когда публика с нетерпением ждала выхода на паркет пары.

Теперь же все внимание своих поклонников артистка приковала новым снимком, которым поделилась в Инстаграм. В кадре MARUV запечатлена вроде бы и в одежде, однако верхняя часть тела практически оголенная.

Певица MARUV / instagram.com/maruvofficial

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Таким образом звезда анонсировала свой новый клип, который почитатели творчества MARUV увидят уже на следующей неделе.

В комментариях под публикацией фанаты восхитились горячим снимком своей любимицы, отмечая, что она как всегда смелая и очень сексуальная. И с нетерпением ждут премьеры клипа, который, судя по всему, будет 18+.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети пикантные фото откровенные фото голые звезды новости MARUV

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