Анна Завальская позировала в микро-бикини: по стопам Эмили Ратаковски
Певица Анна Завальская порадовала поклонников серией новых снимков.
Кадры демонстрируют красочную природу Карпат, а также активный отдых участницы дуэта "Алиби". На некоторых снимках можно увидеть мужа певицы Дмитрия Саратского и их сына - 4-летнего Илью.
Мне кажется мы рискуем попробовать все экстремальные виды развлечений в местных окрестностях, так не хватало этого адреналина и драйва три последних месяца...– написала в Сети Анна.
Сезон солнечных ванн открыт. Купаться в ледяной горной воде я не могу ни физически, ни морально... мне больше подходит чугунный чан с кипятком,– подписала снимок Анна.
Напомним,