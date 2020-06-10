Анна Завальская позировала в микро-бикини: по стопам Эмили Ратаковски

10 июня 2020 18:00 Юлия Крутиева
Анна Завальская позировала в микро-бикини: по стопам Эмили Ратаковски
Певица Анна Завальская
instagram.com/anna_zavalskaya

Певица Анна Завальская порадовала поклонников серией новых снимков.

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Украинская исполнительница Анна Завальская отправилась с семьей на отдых в Ивано-Франковскую область. Звезда активно делится яркими фотографиями с фолловерами в Инстаграм.

Кадры демонстрируют красочную природу Карпат, а также активный отдых участницы дуэта "Алиби". На некоторых снимках можно увидеть мужа певицы Дмитрия Саратского и их сына - 4-летнего Илью.

Анна Завальская с сыном / instagram.com/anna_zavalskaya

Мне кажется мы рискуем попробовать все экстремальные виды развлечений в местных окрестностях, так не хватало этого адреналина и драйва три последних месяца...
– написала в Сети Анна.

Анна Завальская с мужем и сыном / instagram.com/anna_zavalskaya

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Также поклонники певицы не обошли стороной и ее фотографию в бикини. В кадре Завальская позирует в черном купальнике, демонстрируя свой бюст.

Сезон солнечных ванн открыт. Купаться в ледяной горной воде я не могу ни физически, ни морально... мне больше подходит чугунный чан с кипятком,
– подписала снимок Анна.

Анна Завальская в бикини / instagram.com/anna_zavalskaya

Напомним,

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