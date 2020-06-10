Экс-невеста Владимира Кличко рассказала о дочери: Говорит на русском только с папой

10 июня 2020 14:00 Юлия Крутиева
Экс-невеста Владимира Кличко рассказала о дочери: Говорит на русском только с папой
Экс-невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери
Fotobank / GettyImages

Несколько дней назад голливудская красотка Хайден Панеттьери зарегистрировалась в Инстаграм.

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И вчера на странице Хайден Панеттьери в социальной сети появилась первая фотография ее дочери Кайи-Евдокии. После разрыва отношений в 2018 году с Владимиром Кличко, боксер перевез малышку к себе на родину.

Сейчас 5-летняя девочка проживает в Украине, ее воспитанием занимается отец и бабушка. Мама же общается с дочерью по видеосвязи.

На снимках, которые в своем микроблоге опубликовала Хайден, она продемонстрировала увлечения Кайи-Евдокии. Малышка разрисовала гипсовый слепок беременного животика мамы, который она сделала, будучи в положении еще в 2014 году. В подписи к кадрам Панеттьери рассказала, что любящий отец помогал девочке в рисовании цветов.

Дочь Владимира Кличко и Хейден Панеттьери / instagram.com/haydenpanettiere

Я сделала гипсовый слепок своего живота, когда была беременная, и моя дочь Кайя умоляла меня позволить ей рисовать на нем. После того, как я объяснила ей, насколько это деликатная тема для каждой мамы, я все же сдалась и разрешила ей рисовать. К счастью, папа помог ей сделать контур для будущих рисунков.

Рисунок дочери Владимира Кличко и Хейден Панеттьери / instagram.com/haydenpanettiere

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В комментариях под публикацией фолловеры Хайден не обошли стороной и вопросов о языке ее дочери. На что актриса ответила, что с ней Кайя-Евдокия говорит на английском, а с отцом – исключительно на русском.

Также девочка учит украинский язык, ведь ей уже скоро идти в школу, и скорее всего это будет киевское учебное заведение.

Напомним, 

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