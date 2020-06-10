Экс-невеста Владимира Кличко рассказала о дочери: Говорит на русском только с папой
Несколько дней назад голливудская красотка Хайден Панеттьери зарегистрировалась в Инстаграм.
Сейчас 5-летняя девочка проживает в Украине, ее воспитанием занимается отец и бабушка. Мама же общается с дочерью по видеосвязи.
На снимках, которые в своем микроблоге опубликовала Хайден, она продемонстрировала увлечения Кайи-Евдокии. Малышка разрисовала гипсовый слепок беременного животика мамы, который она сделала, будучи в положении еще в 2014 году. В подписи к кадрам Панеттьери рассказала, что любящий отец помогал девочке в рисовании цветов.
Я сделала гипсовый слепок своего живота, когда была беременная, и моя дочь Кайя умоляла меня позволить ей рисовать на нем. После того, как я объяснила ей, насколько это деликатная тема для каждой мамы, я все же сдалась и разрешила ей рисовать. К счастью, папа помог ей сделать контур для будущих рисунков.
Также девочка учит украинский язык, ведь ей уже скоро идти в школу, и скорее всего это будет киевское учебное заведение.
Напомним,