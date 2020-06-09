Леся Никитюк и Сергей Притула рассказали, какие у них отношения вне съемок и проектов: Есть ли дружба на ТВ?
Сегодня мир отмечает Международный день друзей. И звезды Нового канала Сергей Притула и Леся Никитюк рассказали о своих приятелях и по совместительству коллегах, с которыми работали на съемочных площадках.
Ми дружимо з Лесею. Не так, щоб хрестити дітей, але дуже приязні одне до одного, – рассказал Притула в интервью Маше Ефросининой. – І я страшенно радий, що Нікітюк буває гостею мого дому.
Несмотря на все «подколы» и шутки на камеру, Сергей признался, что ему нравится работать с Лесей.
Леся дуже велика трудяга, з нею приємно працювати на майданчику, – говорит ведущий. – Я дуже радий, що за три роки вона не давала підстав сумніватися у своєму професіоналізмі.
Сергей Притула для меня – невероятно сильный партнер, профессионал, – поделилась Леся. – Он очень уверенный в себе, у него нет слабых моментов, его не пробьешь, не перешутишь. В самом начале работы было тяжело, потому что Сергей давит своей гениальностью, искрометностью юмора. Но он не задавил, а подружился со мной. Как-то они с Катей (супруга Сергея – прим. ред.) пригласили меня в гости на домашние посиделки, и мы сидели до шести утра.
Напомним,