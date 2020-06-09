Леся Никитюк и Сергей Притула рассказали, какие у них отношения вне съемок и проектов: Есть ли дружба на ТВ?

9 июня 2020 18:00 Юлия Крутиева
Леся Никитюк и Сергей Притула рассказали, какие у них отношения вне съемок и проектов: Есть ли дружба на ТВ?
Ведущие шоу "Хто зверху?" Сергей Притула и Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Сегодня мир отмечает Международный день друзей. И звезды Нового канала Сергей Притула и Леся Никитюк рассказали о своих приятелях и по совместительству коллегах, с которыми работали на съемочных площадках.

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Сергей Притула и Леся Никитюк могут казаться заклятыми врагами на площадке «Хто зверху?», но в жизни они прекрасно ладят, а иногда и устраивают дружеские посиделки дома. Ведь ведущие живут в одном жилом комплексе.

Ми дружимо з Лесею. Не так, щоб хрестити дітей, але дуже приязні одне до одного, – рассказал Притула в интервью Маше Ефросининой. – І я страшенно радий, що Нікітюк буває гостею мого дому.

Телеведущие Сергей Притула и Леся Никитюк / пресс-служба

Несмотря на все «подколы» и шутки на камеру, Сергей признался, что ему нравится работать с Лесей.

Леся дуже велика трудяга, з нею приємно працювати на майданчику, – говорит ведущий. – Я дуже радий, що за три роки вона не давала підстав сумніватися у своєму професіоналізмі.

Телеведущие Сергей Притула и Леся Никитюк / пресс-служба

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То же самое о своем коллеге рассказала и Леся. В интервью Маше Ефросининой она вспомнила, как только начала работать с Притулой, когда пришла на Новый канал.

Сергей Притула для меня – невероятно сильный партнер, профессионал, – поделилась Леся. – Он очень уверенный в себе, у него нет слабых моментов, его не пробьешь, не перешутишь. В самом начале работы было тяжело, потому что Сергей давит своей гениальностью, искрометностью юмора. Но он не задавил, а подружился со мной. Как-то они с Катей (супруга Сергея – прим. ред.) пригласили меня в гости на домашние посиделки, и мы сидели до шести утра.

Телеведущие Сергей Притула и Леся Никитюк / пресс-служба

Напомним,

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