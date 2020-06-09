Ольга Сумская лишилась своей главной изюминки: Шарм пропадает

Ольга Сумская сейчас наслаждается долгожданными теплыми летними днями на отдыхе у озера в Киевской области.

На своей странице в Инстаграм Народная артистка Украины активно делится яркими снимками с отдыха, который проводит в компании своего супруга Виталия Борисюка. Ольга Сумская рассказала, что они уже открыли пляжный сезон 2020 на Голубом озере.

Відкрили сезон разом з Віталієм! Якщо кордони закриті, будемо відпочивати вдома! Теж гарно!

– написала актриса.

Актриса Ольга Сумская на отдыхе / instagram.com/olgasumska

И несмотря на то, что свой пост звезда сопроводила фотографиями, на которых запечатлена в купальнике, демонстрируя свои стройные ножки и пышную грудь, поклонники не рассматривали фигуру Ольги. Их заинтересовала другая деталь.

А все дело в том, что у Сумской с лица пропала ее главная изюминка – родинка. Многие года она являлась личной деталью образа Ольги.

Актриса Ольга Сумская после удаления родинки / instagram.com/olgasumska

На вопросы подписчиков, действительно ли знаменитость удалила родинку, Ольга Сумская ответила утвердительно. Но вот почему она это сделала – прямо не сказала. Но судя по дальнейшим комментариям актрисы, решилась она на этот шаг ради своей безопасности.

Также знаменитость отметила, что когда родинка маленькая – в этом есть особенный шарм, но когда она перестает быть маленькой – пропадает тогда все.

Актриса Ольга Сумская до удаления родинки / instagram.com/olgasumska

Напомним,