Аферисты в сетях: Елена-Кристина Лебедь "подцепила" итальянца
Ведущая проекта Аферисты в сетях (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь рассекретила мошенника с сайта знакомств.
Те, кто меня узнает, отсеиваются еще на моменте переписки, – объясняет Елена-Кристина Лебедь. – Поскольку каждая афера начинается или на сайте знакомств, где в анкете мое реальное фото, или в средствах связи типа Viber или Telegram. А те, кто не узнал, приходят на встречу, чтобы провернуть свою аферу.
Первое, что он мне написал: «Я знаю, ваши мужчины не ценят женщин». И следующим месседжем срочно признался в любви, – рассказывает ведущая «Аферистов в сетях». – Все это «попахивало» обычным виртуальным кидаловом, очень распространенным на сайте знакомств. Когда мошенники хотят выклянчить деньги под любым соусом. А потом – все – ни встречи, ни кавалера. Но мой итальянец денег не просил. Зато забрасывал сердечками.
Неужели в Елену-Кристину Лебедь действительно влюбился честный итальянец? Узнаете уже сегодня, 9 июня, в 19:00! На Новом канале – премьера нового сезона «Аферистов в сетях»!
Напомним,