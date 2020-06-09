Аферисты в сетях: Елена-Кристина Лебедь "подцепила" итальянца

Ведущая проекта Аферисты в сетях (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь рассекретила мошенника с сайта знакомств.

Елена-Кристина Лебедь – человек узнаваемый. Однако аферисты, на свою беду, проектов с участием телеведущей не смотрят. Поэтому и становятся рассекреченными командой проекта «Аферисты в сетях».

Те, кто меня узнает, отсеиваются еще на моменте переписки, – объясняет Елена-Кристина Лебедь. – Поскольку каждая афера начинается или на сайте знакомств, где в анкете мое реальное фото, или в средствах связи типа Viber или Telegram. А те, кто не узнал, приходят на встречу, чтобы провернуть свою аферу.

Аферисты в сетях-5: смотреть выпуск онлайн (эфир от 09.06.2020) / пресс-служба Нового канала

Последний вариант событий развернулся и с итальянцем, который написал Елене-Кристине Лебедь на сайте знакомств. Хотя убедиться, действительно ли мужчина жил за границей, ведущей так и не удалось. Поскольку тот отказывался от любого аудио- или видеообщения. Это первый сигнал, что по ту сторону монитора может находиться аферист.

Первое, что он мне написал: «Я знаю, ваши мужчины не ценят женщин». И следующим месседжем срочно признался в любви, – рассказывает ведущая «Аферистов в сетях». – Все это «попахивало» обычным виртуальным кидаловом, очень распространенным на сайте знакомств. Когда мошенники хотят выклянчить деньги под любым соусом. А потом – все – ни встречи, ни кавалера. Но мой итальянец денег не просил. Зато забрасывал сердечками.

Неужели в Елену-Кристину Лебедь действительно влюбился честный итальянец? Узнаете уже сегодня, 9 июня, в 19:00! На Новом канале – премьера нового сезона «Аферистов в сетях»!

Напомним,