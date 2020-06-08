Від пацанки до панянки-4: эпатажная участница – о проблемах в карьере: Это провал!

Вика #Синяк Кошутина мечтает стать известной рэп-звездой.

До того, как попасть на реалити «Від пацанки до панянки» , Вика зарабатывала на жизнь сомнительным путем. Девушка оказывала интимные услуги в интернете. На проекте она поняла, что хочет заниматься музыкой, и как только покинула реалити – воплотила свою мечту. Вика занялась вокалом и выпустила первую песню. Но в карьере бывают не только взлеты.

Я думала, что стать рэп-звездой – это как два пальца об асфальт, – рассказывает девушка. – А что там сложного? Просто пишешь трек, выкладываешь везде, и уже через неделю будет концерт. Но у меня случались провал за провалом. Оказалось, записать трек и выложить его в сеть стоит приличных денег. Я знала, что за студию нужно платить, но помимо того, что ты должна разбираться в музыке и уметь писать тексты, еще нужно шарить в юридических вопросах и за все платить. У меня случилась истерика: на руках был записанный трек, а выложить его я не имела права без денег. Ладно, заплатила. Дальше – больше, оказывается, ни одна приличная музыкальная площадка не принимает трек без «карточки артиста». Заплатила, оформилась, но тут следующая деталь: нужна обложка, а, значит, опять траты.

Сколько девушка в итоге потратила на старте карьеры, она не говорит. Известно лишь, что сама запись песни обошлась примерно в 2-3 тысячи гривен. Однако положительные отзывы фанатов окупили капиталовложения.

Хотите вспомнить, какой Вика была на проекте – смотрите в выпусках реалити «Від пацанки до панянки» на сайте Нового канала.

Напомним,