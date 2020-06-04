Від пацанки до панянки-4: как изменилась жизнь Насти #Мивины Иваненко после проекта

Участница Від пацанки до панянки-4 (Новый канал) Анастасия Иваненко, которую зрители знают как #Мивину, рассказала о достижениях после проекта.

Увидеть Анастасию Иваненко в платье или на каблуках после проекта «Від пацанки до панянки-4» можно крайне редко. Но главные изменения «пацанки» не внешние, а внутренние.

Мне участие в «Від пацанки до панянки» дало очень многое, – призналась Настя #Мивина. – Я наконец разобралась со своими «тараканами». Простила обиды, которые у меня были. Я много над этим работала. И, наконец, научилась контролировать агрессию, с которой пришла. Сейчас стараюсь сдерживать свои эмоции, в первую очередь включаю голову.

Від пацанки до панянки 4 сезон Настя #Мивина Иваненко / пресс-служба Нового канала

Анастасия #Мивина Иваненко была героиней еще первого сезона реалити, но тогда девушка задержалась в Школе леди ненадолго. Поэтому еще раз попробовать изменить жизнь она пришла на четвертый сезон «Від пацанки до панянки» и не пожалела о своем решении.

У нас наконец-то наладились отношения с мамой, – похвасталась «пацанка». – Сейчас мы часто созваниваемся и общаемся. Мама рассказывает мне о консервации, мясе (смеется). И хотя она понимает, что все это мне не очень интересно, таким образом пытается восстановить контакт, который когда-то был утрачен. А я, в свою очередь, слушаю, и теперь знаю, сколько стоит свинина на рынке (смеется).

Від пацанки до панянки 4 сезон Настя #Мивина Иваненко с мамой и братом / пресс-служба Нового канала

Среди достижений Насти #Мивины также новая работа и insta-магазинчик, в котором она продает блокноты со своими от руки написанными пожеланиями.

Раньше я планировала поступать на журфак, чтобы работать редактором на каком-нибудь телепроекте, – говорит участница «Від пацанки до панянки». – Но потом подумала, что не будет времени ни на тренировки, ни на работу, ни на себя. Сейчас мечтаю заработать много денег и открыть свой спортивный зал. И чтобы меня как игрока регби купила английская или французская команда.

Напомним,