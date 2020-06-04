Від пацанки до панянки-4: как изменилась жизнь Насти #Мивины Иваненко после проекта
Участница Від пацанки до панянки-4 (Новый канал) Анастасия Иваненко, которую зрители знают как #Мивину, рассказала о достижениях после проекта.
Мне участие в «Від пацанки до панянки» дало очень многое, – призналась Настя #Мивина. – Я наконец разобралась со своими «тараканами». Простила обиды, которые у меня были. Я много над этим работала. И, наконец, научилась контролировать агрессию, с которой пришла. Сейчас стараюсь сдерживать свои эмоции, в первую очередь включаю голову.
У нас наконец-то наладились отношения с мамой, – похвасталась «пацанка». – Сейчас мы часто созваниваемся и общаемся. Мама рассказывает мне о консервации, мясе (смеется). И хотя она понимает, что все это мне не очень интересно, таким образом пытается восстановить контакт, который когда-то был утрачен. А я, в свою очередь, слушаю, и теперь знаю, сколько стоит свинина на рынке (смеется).
Среди достижений Насти #Мивины также новая работа и insta-магазинчик, в котором она продает блокноты со своими от руки написанными пожеланиями.
Раньше я планировала поступать на журфак, чтобы работать редактором на каком-нибудь телепроекте, – говорит участница «Від пацанки до панянки». – Но потом подумала, что не будет времени ни на тренировки, ни на работу, ни на себя. Сейчас мечтаю заработать много денег и открыть свой спортивный зал. И чтобы меня как игрока регби купила английская или французская команда.
Напомним,