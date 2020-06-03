Холостяк-10: Макс Михайлюк высказался на тему секс-скандала

Макс Михайлюк решил обратиться к поклонникам проекта Холостяк.

10 сезон романтического реалити «Холостяк» завершился, а страсти вокруг него не утихают. Причиной тому стало откровение Даши Ульяновой и Макса на пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта».

Победительница шоу рассказала, что с главным героем рассталась после его признания о сексе с другой участницей. Называть имя девушки Даша не стала и подписчики стали настоящими сыщиками в Сети.

Сначала они предположили, что это Дана, однако финалистка проекта сразу опровергла подобные слухи. Следующей под подозрение упали Кристина и Аня, но девушки также высказались, что не являются "той счастливицей".

Финал Холостяк 10 сезон Макс Михайлюк и Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa

И пока фолловеры гадают, с кем же у Макса Михайлюка был интим, сам пилот решил высказаться по поводу секс-скандала. Мужчина отметил, что не хочет делать на этом хайп, а также не желает обсуждать кого-то.

Я не инстаграмная личность, если честно, мне никогда не было интересно выносить сор из избы, учавствовать в сплетнях и кого-то обсуждать. Я искренне хотел оставить всё, как есть и жить дальше. Но чувствую, что у меня появился определённый долг перед вами, перед той аудиторией, которая смотрела весь сезон, переживала, подбадривала, писала хорошие, добрые слова. Ещё раз хочу сказать Вам огромное спасибо. Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал, понравившеюся Вам участницу, что-то сделал или не сделал. Но только я в ответе за все свои решения и действия. Честно, я не хочу этого хайпа, как хотят его другие. И как видите, не все так плохо у всех. Я бы даже сказал, очень хорошо. Хочу обратиться к людям, которые со мной от начала и до конца, к людям, которые умеют слушать и слышать, понимать и не строят догадок, не перекручивают информацию, не держат зла за то, что я поступал, как считал нужным. Раньше у меня было всего 800 подписчиков - моих друзей и знакомых. И в миг, Вас стало больше 200К, таких всех разных, с собственными интересами, судьбами, жизненными целями. Я благодарен всем, кто проживает свою жизнь и не обсуждает мою. Кто со мной, не смотря на мой выбор и симпатии. Хочу сказать Вам огромное человеческое спасибо и пожелать, чтобы у Вас всё было хорошо!

Даша Ульянова также не распространяется на скандальную тему. На своей странице в Инстаграм девушка сообщила, что теперь она в статусе холостячки, и делится с подписчиками пикантными фотографиями.

Победительница проекта Холостяк 10 сезон Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Напомним,