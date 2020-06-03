Елена-Кристина Лебедь обнажила грудь, чтобы разоблачить дерзкого афериста

3 июня 2020 14:00 Юлия Крутиева
Елена-Кристина Лебедь обнажила грудь, чтобы разоблачить дерзкого афериста
Ведущая "Аферистов в сетях" Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

Ведущая Аферистов в сетях (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь рассказала о самом дерзком мошенничестве нового сезона.

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Уже 9 июня зрители Нового канала увидят премьерный выпуск нового сезона «Аферистов в сетях». Этот сезон, по словам ведущей Елены-Кристины Лебедь, станет самым беспрецедентным за всю историю проекта.

В выпусках много открытий даже для нас, а мы на аферах уже не одну «собаку съели», – с улыбкой рассказывает ведущая. – Мошенники удивляли нас по-разному: от смеха и истеричной икоты всей группы до полного шока и ступора.

Ведущая "Аферистов в сетях" Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба

Чтобы вывести на чистую воду одного афериста, Елене-Кристине Лебедь пришлось прибегнуть к радикальным методам.

Судьба одной из афер нового сезона буквально висела на волоске. Ее посчитали очень дерзкой, – интригует ведущая «Аферистов в сетях» – проекта, который не один год выпускает Новый канал. – Ведь впервые мне пришлось показать на камеру голую грудь!

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Команда согласилась вырезать самые откровенные моменты, потому что очень хотела показать в эфире схему развода, которой сейчас пользуются многие аферисты.

Эта афера массово гуляет в интернете, и девочки ведутся на нее повально, – говорит Елена-Кристина Лебедь. – Их цепляют на «бесплатно» и «голливудское тело мечты»! А получают они совсем не то, о чем мечтали, и вовсе не бесплатно!

Увидеть схему этого мошенничества можно будет уже с 9 июня – не пропустите новый сезон «Аферистов в сетях» на Новом канале!

Напомним,

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