Любимый Елены-Кристины Лебедь сравнил ее с книгой Война и мир

Эксклюзив 27 мая 2020 19:00 Юлия Крутиева
Любимый Елены-Кристины Лебедь сравнил ее с книгой Война и мир
Елена-Кристина Лебель с любимым
пресс-служба Нового канала

Во время прямого эфира в Instagram ведущую Аферистов в сетях (Новый канал) спросили, с какой книгой она себя ассоциирует. Ответ за Елену-Кристину дал ее любимый.

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Улыбающаяся, активная и всегда в поисках мошенников – в этом Елена-Кристина Лебедь. Если сравнивать ее с книгой, то это точно был бы какой-то приключенческий роман. Однако сама ведущая "Аферистов в сетях" больше ассоциирует себя с фантастическим детективом или даже с триллером.

Это точно должна быть какая-то из книг Стивена Кинга, – с улыбкой рассказала во время "Дня с ведущими Нового канала" в Instagram Елена-Кристина Лебедь. – Когда ты прочитал, а потом еще долго не можешь понять: "Что же это было?» Или же какая-то недочитанная книга... Но точно не кулинарная.

Телеведущая Елена-Кристина Лебель с любимым / пресс-служба Нового канала
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А вот у любимого ведущей Нового канала был свой вариант ответа на вопрос подписчика. Находясь за кадром, он воскликнул, что Елена-Кристина больше напоминает ему роман-эпопею "Война и мир" писателя Льва Толстого.

Телеведущая Елена-Кристина Лебель с любимым / пресс-служба Нового канала

Напомним, уже 9 июня Новый канал покажет новый сезон проекта "Аферисты в сетях". И там точно будут и приключения, и драмы, и даже немного триллера.

Напомним,

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