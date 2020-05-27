Ани Лорак забрала себе часть бизнеса экс-мужа – СМИ

27 мая 2020 17:00 Юлия Крутиева
Ани Лорак забрала себе часть бизнеса экс-мужа – СМИ
Певица Ани Лорак
instagram.com/anilorak

Сегодня появилась в СМИ информация, что певица Ани Лорак лишила Мурата части бизнеса.

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В прошлом году Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу официально развелись. Несмотря на это, их связывал общий бизнес. Речь идет о компании «Ани Лорак Продакшн».

Бывший муж артистки до недавних пор был владельцем половины этого бизнеса, через который проходили все доходы певицы от концертной деятельности. Теперь Ани Лорак является полноправной владелицей.

Ани Лорак с экс-мужем Муратом и дочкой / instagram.com/anilorak

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41-летняя звезда оформила статус индивидуального предпринимателя и записала всю компанию на себя. Таким образом артистка вычеркнула Мурата из уже своего бизнеса.

Стоит отметить, что сама Ани Лорак никак не прокомментировала информацию, которая появилась в Telegram-канале Mash. И спешить это делать она точно не будет, собственно, как и тогда, когда появилась информация об их разводе с Муратом.

Певица Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Напомним,

 

 

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