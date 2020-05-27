Ани Лорак забрала себе часть бизнеса экс-мужа – СМИ
Сегодня появилась в СМИ информация, что певица Ани Лорак лишила Мурата части бизнеса.
Бывший муж артистки до недавних пор был владельцем половины этого бизнеса, через который проходили все доходы певицы от концертной деятельности. Теперь Ани Лорак является полноправной владелицей.
Стоит отметить, что сама Ани Лорак никак не прокомментировала информацию, которая появилась в Telegram-канале Mash. И спешить это делать она точно не будет, собственно, как и тогда, когда появилась информация об их разводе с Муратом.
Напомним,
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