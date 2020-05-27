Принц Гарри вынужден просить денег у отца на содержание своей семьи

Принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с финансовыми трудностями.

После того, как супруги со скандалом покинули Британию, отказавшись от своих королевских полномочий и привилегий, они остро стали нуждаться в деньгах. Принц Гарри не имеет постоянную работу, а Меган Маркл никто не предлагает никаких съемок.

Их "свободное плавание" пошло не так, как себе они это представляли. Поэтому пара вынуждена была обратиться к принцу Чарльзу за помощью. Об этом изданию The Times Hub сообщил инсайдер:

Они ожидали, что налогоплательщики продолжат оплачивать счета за них. Но ковер довольно быстро выдернули у них из-под ног, и теперь они вынуждены просить помощи у принца Чарльза.

Принц Гарри и Меган Маркл / Fotobank / GettyImages

Также источник, приближенный к паре, сообщил, что Гарри вынужден был продать свои охотничьи ружья. За 3 штуки он выручил 180 тысяч долларов.

Поможет ли это супругам – не известно. Ведь они и так уже угодили в скандал, когда их обвинили в том, что они "обворовали" казну на десятки млн фунтов перед тем, как покинуть Британию и переехать в США.

Напомним,