Принц Гарри вынужден просить денег у отца на содержание своей семьи
Принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с финансовыми трудностями.
Их "свободное плавание" пошло не так, как себе они это представляли. Поэтому пара вынуждена была обратиться к принцу Чарльзу за помощью. Об этом изданию The Times Hub сообщил инсайдер:
Они ожидали, что налогоплательщики продолжат оплачивать счета за них. Но ковер довольно быстро выдернули у них из-под ног, и теперь они вынуждены просить помощи у принца Чарльза.
Поможет ли это супругам – не известно. Ведь они и так уже угодили в скандал, когда их обвинили в том, что они "обворовали" казну на десятки млн фунтов перед тем, как покинуть Британию и переехать в США.
Напомним,
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