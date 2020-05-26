Экс-холостяк Дмитрий Черкасов снялся с женой в фотосессии в стиле Love Story

Главный герой проекта Холостяк-7 Дмитрий Черкасов снялся в романтической фотосессии со своей супругой Александрой.

Накануне своего 33-го дня рождения экс-холостяк Дмитрий Черкасов и его жена Александра устроили себе романтическую фотосессию в стиле Love Story. Трогательными и нежными кадрами супруги поделились в Сети.

Экс-холостяк Дмитрий Черкасов с супругой Александрой / instagram.com/astora.studio

Под одним из снимков Александра написала нежные слова, посвятив их своему любимому мужу, а также поздравила Дмитрия с праздником:

Любимый, ты самый главный человек во всей Вселенной для нашей семьи!!! Ты наш тыл и в тоже время самое доброе сердце! Ты Муж, Ты Отец! Ты Чемпион! Ты Человек которым можно гордиться и ставить в пример! Ты мой Человек. Будь счастлив в этот день как и во все 365. Я люблю тебя, с Днём Рождения!

Экс-холостяк Дмитрий Черкасов с супругой Александрой / instagram.com/astora.studio

На своей странице в Инстаграм Черкасов также опубликовал кадры со съемки. В подписи к фото пловец поразмышлял о своем возрасте и о том, чего он успел добиться к своим 33-м годам.

Вот они - мои 33. Как я говорю своей жене - возраст Христа!!! За день до того мне пришли мысли- а чего же я достиг в эти годы....в целом жизнью даволен. Достижения в спорте, семья,ребенок- Марк!!! Надеюсь в дальнейшем не подведу своих детей, свою жену, свои цели и не потеряю себя!!

Экс-холостяк Дмитрий Черкасов с супругой Александрой / instagram.com/astora.studio

Поздравляем Дмитрия Черкасова с Днем рождения! И желаем спортсмену новых побед и достижений!

Экс-холостяк Дмитрий Черкасов с супругой Александрой / instagram.com/astora.studio

Экс-холостяк Дмитрий Черкасов с супругой Александрой / instagram.com/astora.studio

Напомним,