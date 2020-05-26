Эксы 2 сезон: участники реалити готовятся впервые стать родителями

В семье участников второго сезона реалити Эксы Светланы и Саши вскоре родится первенец.

Об этом рассказала сама участница проекта Эксы-2 Светлана. На своей странице в Инстаграм она опубликовала фотографию, где запечатлена с животиком.

В подписи к снимку девушка рассказала, что долгое время старалась скрывать свое положение, так как учитывая минувшие неудачные разы, не хотела говорить о своей беременности, пока не удостоверились, что все хорошо. Сейчас уже тяжело не заметить округлившийся животик Светланы, поэтому и утаить больше невозможно.

Ми більше не можемо це приховувати від вас. ТАК МИ ВАГІТНІ, – написала Светлана. – Чому я сказала ми - та тому що це для нас просто найочікуваніша мрія яку ми так сильно хотіли і нарешті це збулось! І зараз я хочу попросити вибачення в тих людей, які десь щось помітили в моїх історіях та написали мені свої здогадки про мою вагітність, а я відповідала, що то халатик не так склався, що я наїлась і т.д Тому вибачте будь-ласка ви були праві. Ви не уявляєте як сильно я хотіла весь цей час вам розповісти про це, як же я хотіла вам розказати про свої почуття, все те що я відчуваю, що хочу та за що хвилююсь, але враховуючи наші невдалі минулі рази, ми хотіли зберегти мою вагітність в секреті та нікому не казати раніше часу допоки ми не впевнимось що все впорядку. Навіть мої батьки дізнались не одразу. Зараз вже розумію що мені тяжко приховувати свій животик і я вже не можу тримати це в собі.

Участница реалити Эксы 2 сезон Светлана / instagram.com/lanapogrebniak

Также бывшая участница проекта «Эксы-2» попросила фолловеров не спрашивать у нее, какой срок беременности. Это для Светланы очень личное, за которое она очень волнуется. Но пообещала, что со временем все расскажет, а также порадует фотографиями.

І тепер нарешті ви все знаєте, але дуже прошу вас НЕ запитувати про термін вагітності та не пишіть свої здогадки в коментарі. Ті хто досвідчений зможе здогадатись по розміру животика, тому просто знайте та мовчіть будь-ласка. Пізніше я сама вам про це скажу обов'язково тому не спішіть добре? Ви можете подумати "тю Свєта та що там приховувати якщо і так вже всі знають", але ви не розумієте настільки тяжко мені зараз про це говорити, це як моє особисте, за яке я дуже хвилююсь і все одразу розповісти не можу, тому майте будь-ласка терпіння. Все розповім та покажу фотографії потроху. Буду частіше розповідати вам в історіях про те, як проходить вагітність, та як мені було в цей період.

Участники реалити Эксы-2 Светлана и Саша / instagram.com/lanapogrebniak

Поздравляем Светлану и Александра с будущим пополнением в семье!

Напомним,