Эксы 2 сезон: участники реалити готовятся впервые стать родителями

26 мая 2020 00:35 Юлия Крутиева
Эксы 2 сезон: участники реалити готовятся впервые стать родителями
Участница реалити Эксы 2 сезон Светлана
instagram.com/lanapogrebniak

В семье участников второго сезона реалити Эксы Светланы и Саши вскоре родится первенец.

Читайте такжеВід пацанки до панянки-4: кто победил в проекте 25.05.2020
Об этом рассказала сама участница проекта Эксы-2 Светлана. На своей странице в Инстаграм она опубликовала фотографию, где запечатлена с животиком.

В подписи к снимку девушка рассказала, что долгое время старалась скрывать свое положение, так как учитывая минувшие неудачные разы, не хотела говорить о своей беременности, пока не удостоверились, что все хорошо. Сейчас уже тяжело не заметить округлившийся животик Светланы, поэтому и утаить больше невозможно.

Ми більше не можемо це приховувати від вас. ТАК МИ ВАГІТНІ, – написала Светлана. – Чому я сказала ми - та тому що це для нас просто найочікуваніша мрія яку ми так сильно хотіли і нарешті це збулось! І зараз я хочу попросити вибачення в тих людей, які десь щось помітили в моїх історіях та написали мені свої здогадки про мою вагітність, а я відповідала, що то халатик не так склався, що я наїлась і т.д Тому вибачте будь-ласка ви були праві. Ви не уявляєте як сильно я хотіла весь цей час вам розповісти про це, як же я хотіла вам розказати про свої почуття, все те що я відчуваю, що хочу та за що хвилююсь, але враховуючи наші невдалі минулі рази, ми хотіли зберегти мою вагітність в секреті та нікому не казати раніше часу допоки ми не впевнимось що все впорядку. Навіть мої батьки дізнались не одразу. Зараз вже розумію що мені тяжко приховувати свій животик і я вже не можу тримати це в собі.

Участница реалити Эксы 2 сезон Светлана / instagram.com/lanapogrebniak
Читайте такжеДекольте до пояса: Наталья Могилевская восхитила образом в откровенном платье
Также бывшая участница проекта «Эксы-2» попросила фолловеров не спрашивать у нее, какой срок беременности. Это для Светланы очень личное, за которое она очень волнуется. Но пообещала, что со временем все расскажет, а также порадует фотографиями.

І тепер нарешті ви все знаєте, але дуже прошу вас НЕ запитувати про термін вагітності та не пишіть свої здогадки в коментарі. Ті хто досвідчений зможе здогадатись по розміру животика, тому просто знайте та мовчіть будь-ласка. Пізніше я сама вам про це скажу обов'язково тому не спішіть добре? Ви можете подумати "тю Свєта та що там приховувати якщо і так вже всі знають", але ви не розумієте настільки тяжко мені зараз про це говорити, це як моє особисте, за яке я дуже хвилююсь і все одразу розповісти не можу, тому майте будь-ласка терпіння. Все розповім та покажу фотографії потроху. Буду частіше розповідати вам в історіях про те, як проходить вагітність, та як мені було в цей період.

Участники реалити Эксы-2 Светлана и Саша / instagram.com/lanapogrebniak
Поздравляем Светлану и Александра с будущим пополнением в семье!

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети новости беременные звезды Эксы-2 Эксы 2 сезон

Материалы по теме

Антонина Паперная поделилась кадрами с прогулки с мужем и двумя детьми
Новости

Антонина Паперная поделилась кадрами с прогулки с мужем и двумя детьми
Алла Костромичева рассказала, как ее унизил известный дизайнер
Новости

Алла Костромичева рассказала, как ее унизил известный дизайнер
Участники реалити Эксы-2 готовятся впервые стать родителями
Новости

Участники реалити Эксы-2 готовятся впервые стать родителями
26 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

26 мая: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020

Холостяк-10: кто победил в шоу 22.05.2020
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Как я сразу не приметил ее?: Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную

Как я сразу не приметил ее?: Владимир Остапчук впервые представил публике свою новую возлюбленную

Популярное видео

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)

Холостяк-10: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 22.05.2020)
Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)

Від пацанки до панянки-4: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 18.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 23.05.2020)
Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)

Филин: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 21.05.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK