Декольте до пояса: Наталья Могилевская восхитила образом в откровенном платье

25 мая 2020 15:00 Юлия Крутиева
Декольте до пояса: Наталья Могилевская восхитила образом в откровенном платье
Певица Наталья Могилевская
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская взбудоражила Сеть, похваставшись своим пикантным нарядом.

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Карантин понемногу ослабляют и многие граждане возвращаются к своей привычной жизни и работе. Однако во время самоизоляции все вынуждены были сидеть по домам. А где тогда выгулять новый наряд? Правильно – на балконе. Именно это и сделала Наталья Могилевская.

На своей странице в Инстаграм артистка поделилась довольно откровенным кадром. Перед объективом певица позировала в шикарном платье, которое оголяло ее декольте, и разрез был у наряда очень глубокий – практически до самого пояса.

Наталья Могилевская в пикантном наряде / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Даже на карантине женщина всегда должна быть красоткой! – подписала снимок Наталья Могилевская. – Правда платье удавалось выгуливать разве что на балконе.

Подписчики Могилевской были восхищены ее красотой, нежностью и сексуальностью. Наряд действительно великолепный, однако некоторые фолловеры отметили, что на фото неудачный ракурс, и если бы его немного изменить, тогда и платье выглядело бы роскошней, и грудь Натальи смотрелась бы еще шикарней.

Напомним,

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