Декольте до пояса: Наталья Могилевская восхитила образом в откровенном платье
Певица Наталья Могилевская взбудоражила Сеть, похваставшись своим пикантным нарядом.
На своей странице в Инстаграм артистка поделилась довольно откровенным кадром. Перед объективом певица позировала в шикарном платье, которое оголяло ее декольте, и разрез был у наряда очень глубокий – практически до самого пояса.
Даже на карантине женщина всегда должна быть красоткой! – подписала снимок Наталья Могилевская. – Правда платье удавалось выгуливать разве что на балконе.
Подписчики Могилевской были восхищены ее красотой, нежностью и сексуальностью. Наряд действительно великолепный, однако некоторые фолловеры отметили, что на фото неудачный ракурс, и если бы его немного изменить, тогда и платье выглядело бы роскошней, и грудь Натальи смотрелась бы еще шикарней.
Напомним,